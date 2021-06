Erfurter Max Maschke läuft 128 Kilometer für die Forschung

Max Maschke (Mitte) und sein Bruder Paul (links) übergaben symbolisch den Check über 15.000 Euro an den Arzt Hendrik Rosewich, der die AHC-Forschung an der Universität Göttingen leitet.

Erfurt. Alleine kann Max nicht laufen, er braucht immer Hilfe. Doch er setzte sich das Ziel, symbolisch bis nach Göttingen zu gehen . . .

Max Maschke hat es geschafft. Er ist 128 Kilometer in den vergangenen fünf Monaten gelaufen – symbolisch für die Strecke von zu Hause bis nach Göttingen. Während dieses Spendenlaufes sammelte er online sage und schreibe 15.000 Euro.

Der 28-Jährige leidet von Geburt an unter der seltenen Krankheit AHC, Alternierende Hemiplegie des Kindesalters. Diese neurologische Entwicklungsstörung betrifft etwa 50 Personen in Deutschland. In Thüringen ist Max der einzige bekannte Betroffene. Wegen der geringen Bekanntheit und Förderung werden Spenden für die Forschung dringend benötigt. Nun war Max Maschke gemeinsam mit seinem Bruder in Göttingen, um den Scheck an den Mediziner Hendrik Rosewich, der die AHC-Forschung an der Universität Göttingen leitet, zu überreichen. Dieser nahm die stattliche Summe mit größtem Dank und Respekt voll Freude entgegen, berichtet Ulrike Maschke, die Tante von Max.

„Wir möchten uns bei allen Spendern nochmals herzlich bedanken und ankündigen, dass Max von der Aktion so motiviert war, dass er weitermacht und Spenden sammelt.“

Sein neues symbolisches Ziel ist seine hinter Dresden liegende Bavaria-Rehaklinik Zscheckwitz in Kreischa. Dort möchte er dieses Jahr seine 6. Reha machen. Während die Forscher weiter nach möglichen zukünftigen Therapieansätzen suchen, bekommt Max in der Rehaklinik immer wieder seine praktischen Fähigkeiten gestärkt.

Jederzeit kann es zu einer Halbseiten- oder gar Ganzkörperlähmung kommen, die bis zu mehrere Stunden andauert. Wenn Max läuft, muss ihn immer eine Person sichern. Hinter dem Haus von Max führt ein Feldweg entlang. Hier ging er seine Strecke für den Spendenlauf. Eine Smartwatch zählte die Schritte. Und wird weiter zählen . . .

Informationen zum Spendenlauf: www.betterplace.me/ahc-spendenlauf oder bei Instagram @ahc_and_me