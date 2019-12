Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Tierheimweihnacht: Futter, Kratzbäume und Decken

Wie viele Hände der Weihnachtsmann am Samstag schüttelte, wusste er nicht zu sagen. Bernd Frohner von „Ecki on tour“ verbarg sich unter dem Rauschebart bei der traditionellen Tierheimweihnacht auf dem Gelände Hinter der Rennbahn. Er begrüßte am Samstag die Kinder und dankte im Namen des Teams für so manche Sachspende wie Hunde- und Katzenfutter, Kratzbäume oder Spielzeug gegen Langeweile bei Vierbeinern.

Angela und Mario Römer stellten sich mit einem Riesenpacken an Decken, Tüchern und einem Schlafkörbchen für Katzen ein. Für die Erfurter gehört der Besuch der Tierheimweihnacht zum alljährlichen Ritual. Als Mitglied des Erfurter Tierschutzvereins, der mit einem Stand auf dem Gelände vertreten war, betreut das Paar eine Futterstelle für frei laufende Katzen am Gelben Gut. Zudem sorgen sich Angela und Mario Römer in ihrer Gartenanlage regelmäßig um mehrere zugelaufene „Stubentiger“.

Wie Dr. Matthias Harnisch während einer Führung eine Studentengruppe der Universität wissen ließ, werden derzeit an den beiden Standorten im Andreasried und in Stotternheim 60 Katzen, 30 Hunde und 30 Kleintiere, vor allem Kaninchen, betreut. Rund 1300 Tiere, zum Teil krank oder verletzt, fänden jährlich Aufnahme im Tierheim. Hinzu kämen über das Veterinäramt eingewiesene „nicht korrekt ins Land eingeführte“ Hunde, die zunächst in einer Quarantänestation Unterschlupf fänden.

Der Tierarzt und Leiter des Tierheims verwies auf die seit drei Jahren geltende Katzenschutzverordnung, wonach frei laufende Vierbeiner gechipt werden müssen. Zu den Plänen von Tierheim und Tierheimverein gehöre der Ausbau einer Katzen-Freilaufanlage. Mit diesem Besuch im Tierheim sollen die angehenden Lehrer in die Lage versetzt werden, später im Beruf schon bei den Kleinsten das Bewusstsein für Tierschutz wecken zu können.

Laut Matthias Harnisch sorgen sich vier Tierpfleger, sechs Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes und Ehrenamtliche um die Tiere. Darunter fünf Helfer, die sich wöchentlich für 20 bis 30 Stunden zum Füttern, Reinigen und Pflege einstellen. Als Fahrer des Vereinsbusses leistet Tilo Därr wertvolle Dienste. Ein Betreibervertrag mit der Stadtwirtschaft der Stadtwerke Erfurt sichert weitgehend über eine Kostenpauschale den Bestand des Tierheimes.