In der evangelischen Kirche St. Peter und Paul in Worbis wird die Band Veit Walter am Sonntag mit „Im Spiel der Zeit" ein besonders Konzert geben. Veit Lamprecht (3. von links) und Andreas Wölk (5. von links) freuen sich auf viele Zuhörer. Mitorganisiert haben das Konzert Karina Weber, Christian Gaßmann, Pfarrer Peter-Michael Schmudde und Bernhard Berkhahn.

Erinnerung und gemütliche Stunden

Besinnliche Stunden bei guter Musik, Gedenken an die Grenzöffnung vor 30 Jahren, frische Luft und ein besonderer Weihnachtsmarkt. Auch an diesem Wochenende „zwischen den Jahren“ gibt es einige Wochenendtipps.

Kalte Füße – Warme Klänge

Worbis. „Kalte Füße – Warme Klänge“ heißt es Samstagabend auf dem evangelischen Pfarrhof in Worbis. Die Band TM6, Thomas Müller Sextett, präsentiert eigene Songs, aber auch jede Menge bekannte Rockklassiker von Jethro Tull, Pink Floyd, den Rolling Stones, Janis Joplin, Canned Heat, J. J. Cale, Santana, Cream/Eric Clapton sowie Bette Midler oder auch Jefferson Airplane, Melanie. Einlass ist ab 18 Uhr, Start um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

„Im Spiel der Zeit“

Worbis. „Du lebst, du liebst, du bist... und dabei wirst du immer ein Teil des Ganzen sein“, sagt die Band Veit Walter, die am Sonntagabend unter dem Titel „Im Spiel der Zeit“ die evangelische Kirche in Worbis zur Bühne umgestalten darf. Die Band präsentiert wunderbare Popsongs und hat für diesen Abend die Besetzung um Streicher erweitert. Vor und nach dem Konzert gibt es sanfte Musik und gemütliches Beisammensein. Ein Begrüßungsgetränk und Fingerfood sind inklusive. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Rollstuhlfahrer haben freien Eintritt.

Winterwanderung

Volkerode. Zur traditionellen Winterwanderung des Heimat- und Wandervereins „Gobert“ Volkerode wird am Samstag, 28. Dezember, eingeladen. Start ist um 10 Uhr in Volkerode am Rasen 45 (ehemals alte Schule). Die Wanderstrecke führt hinauf zum gemeinsamen Treff am Alten Sägewerk. Nach kurzer Ansprache durch den 1. Vorsitzenden des Vereins mit Erinnerung an die Grenzöffnung auf der Gobert vor 30 Jahren und Versorgung aller Teilnehmer mit kalten und heißen Getränken führt die Wanderung über das Gobertplateau hin zum Ziel, zur ehemaligen Antennenstation. Hier können sich alle Wanderer und Besucher mit Erbsensuppe, Würstchen, Kaffee, Kuchen, sowie kalten und heißen Getränken stärken. Für auswärtige Besucher stehen Parkplätze im Neubaugebiet bereit.

Feier der Grenzöffnung

Glasehausen. Vor 30 Jahren öffnete sich am 31. Dezember der Grenzübergang Beienrode-Glasehausen. Aus diesem Anlass wird Sonntag von der Glasehäuser Feuerwehr und den Kirmesburschen zu einer Gedenkfeier eingeladen. Um 14 Uhr erfolgt am Grenzstein am Ortseingang die Begrüßung mit einem Danksegen. Anschließend ist ein Fackelzug zum Gemeindehaus in Glasehausen geplant. Hier folgen um 15 Uhr die Grußworte in eine Foto- und Videopräsentation die an das geschichtsträchtige Datum erinnert. Um 16 Uhr gibt es Blasmusik mit der Band Thanas. Und mit dem Film „Fritzi - Eine Wendewundergeschichte“, der ab 18.30 Uhr gezeigt wird, klingt der Tag aus. Einen Wunsch haben die Veranstalter: „Wir bitten alle Einwohner, unseren Ort am 29. Dezember mit vielen leuchtenden Kerzen des Friedenslichtes, besonders zum Strahlen zu bringen.“

Weihnachtsmarkt

Kaltohmfeld. In dem Höhendorf wird traditionell am „5. Advent“ zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Ab 16 Uhr sind alle Gäste am Sonntag herzlich in und vor dem Eichsfeld-Saloon eingeladen. Für die Kinder gibt es Stockbrot, auch die Erwachsenen kommen nicht zu kurz. Organisiert wird der Markt vom Saloon-Team, der Kirchengemeinde, vom Karnevalclub, der Feuerwehr, dem Sportverein und Schützenverein.

Konzert

Hundeshagen. Zum traditionellen Weihnachtsliedersingen im Musikantendorf Hundeshagen wird für Sonntag, 29. Dezember, 17 Uhr, in die katholische Kirche St. Dionysius eingeladen. Musikanten aus Hundeshagen und darüber hinaus musizieren und singen. Das Weihnachtsliedersingen setzt eine alte Tradition der Hundeshägener Wandermusikanten fort. Anschließend laden die Klingerdilms zum Beisammensein mit Glühwein ein.