Alperstedt.

Erlebnispfad im Alperstedter Ried gesperrt

In Abstimmung mit der Gemeinde Alperstedt sperrt die Stiftung Naturschutz Thüringen den Moorerlebnispfad im Alperstedter Ried bis auf Weiteres für den Besucherverkehr. Das Besucheraufkommen sei in den letzten Tagen so stark gestiegen, dass auf dem Aussichtsturm und dem Aussichtshügel der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht gewährleistet ist, begründete die Stiftung die Entscheidung.

Der Bohlenweg sei die einzige Möglichkeit, das Naturschutzgebiet auf kurzem Weg zu queren. Auch hier könne bei einer Begegnung der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Problematisch sei auch, dass die Tore und die Naturerlebniselemente, wie die Fern- oder Hörrohre, von den Besuchern berührt werden und hier eine Übertragung erfolgen könne, so die Stiftung Naturschutz Thüringen.