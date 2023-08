Der Konsum von Fleisch und Wurst geht in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurück. Dafür wächst die Nachfrage nach veganen Fleischersatzprodukten wie Tofuwürsten und Veggie-Burgern. AFPTV hat auf einem veganen Sommerfestival in Berlin nach den Gründen für diese Entwicklung gesucht.

Berlin. Bei der Carnivoren-Diät ernähren sich Menschen ausschließlich von Fleisch, Milchprodukten oder Eiern. Experten warnen vor dem Trend.

Gesunde Ernährung beschäftigt heutzutage so viele Menschen wie nie zuvor. Nicht zu viel Süßes, mehr Obst und Gemüse und vor allem weniger Fleisch, lautet für viele die Devise. Besonders in Großstädten findet man kaum noch Restaurants, die nicht wenigstens eine vegane oder vegetarische Speise anbieten. Bereits 2022 ernährten sich in Deutschland laut der Daten-Plattform Statista 1,58 Millionen Menschen vegan und 7,9 Millionen vegetarisch.

Doch es gibt auch einen Trend, der dem entgegensteht: die sogenannte carnivore Ernährung, in Fachkreisen auch "Fleischesser-Diät" genannt. "Karnivoren" sind Lebewesen, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren. Bei der Carnivoren-Diät sind demnach alle Nahrungsmittel, die nicht tierischen Ursprungs sind, tabu. Der Ernährungsplan besteht ausschließlich aus:

Fleisch

Fisch

Eiern

Milchprodukten

Das Magazin BBC Science Focus schreibt dazu: "Dieser aufkommende Ernährungstrend bringt kohlenhydratarme Diäten auf ein neues Extrem." Auch hierzulande wird die besondere Diät von Experten kritisch gesehen.

"Carnivore" aus den USA: Umstrittene Diät soll beim Abnehmen helfen

Begründer der Carnivoren-Diät ist der Amerikaner Shawn Baker. Im Jahr 2018 begann der ehemalige Chirurg, seine besondere Form der Ernährung auf Instagram zu bewerben, widmete ihr 2019 sogar ein eigenes Buch ("The Carnivore Diet") – und erntete große mediale Aufmerksamkeit.

Zu seinen Anhängern gehören unter anderem der kanadische Psychologe Jordan Peterson sowie dessen Tochter. Peterson beschwor sogar in seinem Podcast, die Fleisch-Diät habe ihn von seiner lebenslangen Depression, Angstzuständen und autoimmun-bedingten Problemen geheilt.

Zu jeder Mahlzeit Proteine zu sich zu nehmen, soll vor allem beim Abnehmen helfen. Es unterstütze laut Begründer Shawn Baker den Muskelaufbau und pushe den Testosteronspiegel. Darüber hinaus soll die Fleisch-Diät angeblich das Risiko für chronische und ernährungsbedingte Erkrankungen wie Entzündungen, Diabetes oder Bluthochdruck reduzieren. Unter Anhängern der Diät-Form hat sich in den Sozialen Medien ein eigenes Motto etabliert: "Fleisch ist mein Gemüse."

Fleisch-Diät: Ernährungsexpertin klärt auf – die Folgen einer reinen Fleisch-Ernährung

Aber was ist dran an dem Ernährungstrend? Jessica Scheugenpflug, Ernährungsberaterin aus Berlin, die in ihrer Praxis Beratung und Therapie bei Mangelernährung oder anderen Beschwerden anbietet, sieht ihn eher kritisch. "Das reine Essen von Fleisch kann Erkrankungen wie Darmkrebs oder Gicht hervorrufen", warnt die Expertin.

"Der einzige Vorteil an dieser Diät sind die Proteine." Durch das im Fleisch enthaltene Eiweiß müsse der Mensch theoretisch seine Muskeln nicht anderweitig aufbauen. Gleichzeitig enthielten tierische Produkte wenige Kalorien, was kurzfristig einen Abnehm-Erfolg bescheren könne.

Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig, wie Experten immer wieder betonen. Wer, wie bei der Carnivoren-Diät, nur Fleisch isst, setzt sich gesundheitlichen Risiken aus. Foto: iStock/Lisovskaya / Getty Images/iStockphoto

Berichte über Gewichtsabnahme nach Fleisch-Diät: Expertin warnt vor Jojo-Effekt

Doch nachhaltig ist die Gewichtsabnahme bei der Fleisch-Diät nicht, wie die Expertin erklärt: "Im ersten Schritt mag man noch abnehmen, doch dann wird es schwierig – irgendwann unterbricht man die Diät, entweder aus gesundheitlichen oder geschmacklichen Gründen."

Da eine Diät meist zeitlich begrenzt ist, käme es am Ende nur zu einem Jojo-Effekt, so Scheugenpflug: "Das heißt, man nimmt wieder an Gewicht zu und wiegt in den meisten Fällen sogar noch mehr als vorher." Möchte man sein Gewicht langfristig reduzieren, ist der einzig richtige Weg laut der Diät-Expertin eine allgemeine Umstellung der Essgewohnheiten. Ausgewogene Ernährung sei dabei sehr wichtig.

Gefahren der Carnivore-Diät: Experten warnen – wichtige Nährstoffe fehlen

Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. nennt ein anderes wichtiges Manko der Fleisch-Diät: den völligen Verzicht auf Kohlenhydrate. Wer sich nur von tierischen Produkten ernährt, nimmt wenige bis keine Ballaststoffe und B-Vitamine zu sich, wie sie in Reis und Mais, Vollkorn oder Roggen zu finden sind. Auch wertvolle pflanzliche Proteinquellen wie Linsen oder Soja werden ausgeschlossen. Wer es mit der Fleisch-Diät besonders genau nimmt und nur Fleisch konsumiert, verzichtet außerdem auf Nährstoffe wie Calcium und Jod, die in Milchprodukten vorkommen.

Auch Antje Gahl bezweifelt, dass die Carnivore-Diät durch ihre völlige Abkehr von traditionellen Essgewohnheiten lange durchgehalten werden kann. Positiv zu bemerken sei nur, dass auf Zucker, Softdrinks und hochverarbeitete Lebensmittel verzichtet wird. Den starken Gewichtsverlust, der manche Menschen an der Diät reizt, führt Gal auf die niedrige Energiezufuhr zurück. Doch die Unterversorgung mit wichtigen Nährstoffen könne das Gleichgewicht des menschlichen Körpers durcheinanderbringen und zu Schwäche, Müdigkeit, Atemschwierigkeiten, Herz-Kreislauf-Störungen oder dergleichen führen.

Eine gesunde Ernährung enthält laut der deutschen Gesellschaft für Ernährung allenfalls eine geringe Menge an Fleisch. "Die Tagesration lässt sich schwer ermitteln, da wir Menschen variabel sind", so Ernährungsexpertin Scheugenpflug. "Die Wochenration von Fleisch sollte für einen Erwachsenen bei 600 bis 700 Gramm liegen."