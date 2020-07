Die ersten geflüchteten Familien aus überfüllten griechischen Lagern sollen am Freitag in Thüringen ankommen.

Erfurt. Schwer kranke Kinder und ihre engen Verwandten aus Flüchtlingslagern in Griechenland sollen in Deutschland Hilfe erfahren. Thüringen gehört zu den Ländern, die die Menschen aufnehmen.

Erste Flüchtlingsfamilien werden am Freitag in Thüringen erwartet

Erste Flüchtlinge aus den überfüllten Lagern in Griechenland sollen am Freitag auch in Thüringen ankommen. Dabei gehe es bislang um 26 Menschen - sechs kranke Kinder sowie deren Eltern und Geschwister, wie es vom Migrationsministerium hieß. Genaue Angaben zum Alter der Kinder etwa ließen sich noch nicht machen.

Diese und andere Familien - insgesamt ist von rund 100 Menschen die Rede - sollen am Freitag in Kassel mit einem Flugzeug landen. Dann sollen sie auf neun Bundesländer verteilt werden. Die Familien seien schon vor Abflug auf das Corona-Virus getestet worden.

928 Migranten sollen nach Deutschland kommen

Die Familien, die Thüringen aufnimmt, sollen nach Ministeriumsangaben zunächst nach Suhl gebracht werden, wo sich die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber befindet. Dann sollen die Kinder untersucht werden und in Krankenhäuser kommen. Ihre Familien sollten möglichst in der Nähe der Kliniken untergebracht werden, hieß es. „Uns ist wichtig, dass die Familien in Ruhe ankommen können - gerade weil es um kranke Kinder geht“, erklärte der Sprecher des von Dirk Adams (Grüne) geführten Ministeriums.

Hintergrund ist ein Koalitionsbeschluss der Bundesregierung vom März, mehrere schwer kranke Kinder sowie ihre engen Verwandten aus Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen. Insgesamt sollen laut Innenministerium 928 Migranten aus den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln nach Deutschland kommen, um hier ein Asylverfahren zu durchlaufen: 243 kranke Kinder, ihre Eltern und Geschwister.

