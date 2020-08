Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Mauern Auf dem Walzel in Bad Sulza bereits gefallen

Planmäßig sind die Abrissarbeiten Auf dem Walzel in Bad Sulza in die nächste Phase vorangeschritten. So fielen am am Mittwochmorgen die ersten Mauern beim Teilabriss des alten Supermarktes. Das Dach war zuvor wegen der verwendeten Materialien gesondert entsorgt worden. Zwischen einer und zwei Wochen werden die Arbeiten der Abriss- und Recycling-Firma Streuber wohl noch dauern. Danach kann das Baufeld für den Senioren-Pflege-Wohnkomplex vorbereitet werden, den die Firma Sanivest im Auftrag des Pflegedienstes Zwinscher dort bauen soll.