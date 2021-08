Die Protestdemonstration endet am Stephane-Hessel-Platz.

Erste Protestdemonstration gegen Naziaufmarsch in Weimar

Weimar Am Freitagabend findet die erste Protestdemonstration gegen den für Sonnabend angekündigten Naziaufmarsch in Weimar statt. Eine weitere Protestkundgebung ist bereits geplant.

Am Abend hat auf dem Weimarer Wielandplatz eine erste Protestdemonstration gegen den Neonaziaufmarsch am Sonnabend begonnen. Begleitet von einem kleineren Polizeiaufgebot ist eine Route über die Steuben-, Preller-, Trier, Fuldaer, Schwansee- und Liebknechtstraße zum Stephane-Hessel-Platz vorgesehen. Gegen 21.45 Uhr soll die Demonstration zu Ende gehen.

Großeinsatz der Polizei wegen Demos in Weimar

Anlass ist ein Aufmarsch rechtsextremer Kräfte am Sonnabend in Weimar, der einen Polizei-Einsatz mit Kräften aus ganz Thüringen zur Folge hat. Nach Einschätzung der Landespolizei-Direktion werden mehr Teilnehmer an dem rechtsextremen Aufmarsch teilnehmen als die angekündigten 100. Angekündigt hätten sich Gruppen aus mehreren Bundesländern.

Weimars Bürgerbündnis gegen Rechts hat für Sonnabend, 11 Uhr, zu einer Protestkundgebung vor dem Bauhausmuseum aufgerufen.

