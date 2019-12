In Thalborn versah „Gotti“, der Nordkreisweihnachtsmann, noch einmal seinen Dienst.

In großer Zahl strömten die Gäste zum Plan und zum Saal in Thalborn. Der erste Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg.

Erster Weihnachsmarkt in Thalborn

Thalborn. Erstmals erlebten Plan und Saal von Thalborn am 4. Advent einen Weihnachtsmarkt. Der erst in diesem Jahr gegründete Traditionsverein „Vippach-Thal“ hatte damit offensichtlich den Nerv des Dorfes getroffen. Besucher aus dem Ort und aus der Nachbarschaft ließen sich nicht lange bitten. Und als der Weihnachtsmann mit Anja Wagners Kutsche vorfuhr, da war der Saal längst gefüllt. Für jedes Kind hatte er ein kleines Präsent dabei. Er selbst zierte sich allerdings, für die Wichtelfrauen Karin, Heidi, Doris und Karla ein Gedicht aufzusagen. Sie hatten an ihrem Stand Überraschungsgeschenke vorbereitet, die von den Gästen erworben werden konnten. Das Kindergarten-Team aus Vippachedelhausen besetzte derweil das reichhaltige Kuchenbuffet.