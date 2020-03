Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Nordhausen stieg auf 12. Unser Bild zeigt Stefan Nüßle (CDU) und Landrat Matthias Jendricke (SPD) vom Krisenstab bei der Pressekonferenz am vergangenen Dienstag.

Es sind jetzt 12 Corona-Fälle im Kreis Nordhausen

Zwei weitere Corona-Infektionen sind im Landkreis Nordhausen nachgewiesen worden. Das erste neue Labor-Ergebnis lag am Samstagnachmittag vor, das zweite am späten Abend, berichtete das Landratsamt. Damit sind nun insgesamt 12 Infektionen mit dem Corona-Erreger im Landkreis bestätigt.

Das Nordhäuser Gesundheitsamt war auch am Wochenende damit beschäftigt, die Kontaktpersonen zu informieren, die sich vorerst in häusliche Quarantäne begeben müssen, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen.

„Nicht nur unser Gesundheitsamt ist derzeit quasi ununterbrochen im Einsatz. Wir sind auch mit unserem Vollzugsdienst im Landkreis Nordhausen unterwegs, um die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen zu überprüfen“, erklärte Hannelore Haase (Linke), die zuständige Zweite Beigeordnete des Landkreises. „Unsere Erfahrungen dabei waren überwiegend positiv. Unsere Einwohner nehmen die Maßnahmen ernst, halten sich an die Festlegungen wie das Kontaktverbot und haben das schöne Wetter nur im Kreis ihrer Familie genossen. Nur in wenigen Fällen haben wir in Abstimmung mit der jeweiligen Gemeinde noch Spielplätze abgesperrt. Auch die Geschäfte haben vielerorts gute Regelungen gefunden, um die Hygiene- und Abstandsfestlegungen einzuhalten.“