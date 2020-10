Der Garten prangt herbstlich bunt, das kleine Haus ist voller Bilder und Geschichten. Vieles erzählt hier von Renate Raves Liebe zur Kunst.

Als sich die gebürtige Erfurterin 1959 für ein Studium an der Pädagogischen Hochschule einschrieb, kamen für sie nur Deutsch und Kunst in Frage. Ihre Berufswahl hat sie keinen Moment bereut. „Wenn du es richtig anfängst, lassen sich Kinder begeistern. Ich war sehr gern Lehrerin.“ Renate Rave hat in Dingelstädt, Vieselbach und Erfurt unterrichtet, seit 1968 war sie auch Fachberaterin für Kunst. Als ihre Stimmbänder schwächelten, tat sich 1988 ein neues Wirkungsfeld auf: Sie gründete mit Gleichgesinnten und mit Hilfe des Rates der Stadt die Erfurter Malschule, die zahllosen Kindern Lust auf Kunst machte und Phantasie und Kreativität förderte.

Künstlerin ermutigteviele Kinder zum Malen

„Sie hat uns ermutigt, inspiriert und gefordert. Sie hat die Wurzeln für meine Berufswahl gelegt“, sagt die Grafikerin Susanne Jordan. „Für mich ist Renate Rave die Mutter der hiesigen Malschulen“, betont Anne Katrein Maschke von der Kunstschule Imago, „wir haben uns unendlich viel bei ihr abgeschaut.“ Renate Raves Credo heißt: „Es sollte Spaß machen.“ Das bezieht sich auf das Leben im Allgemeinen und Schule im Speziellen. Und auf die Kunst sowieso.

Als sich nach der Wende Bildungsträger und Schulstrukturen änderten, kam die Malschule zur Bauberufsschule in der Binderslebener Landstraße, die wenig später den Namen „Walter Gropius“ erhielt. Auch hier leistete Renate Rave Aufbauarbeit, indem sie die Fachoberschule Gestaltung etablierte. Von den Lehrplänen bis zum Unterricht nach Bauhausprinzipien – sie wirkte mit, auch am Aufbau der Werkstätten für Druckkunst, Textil oder Töpferei. Mit der in Amerika lebenden Gropius-Tochter Ati verband sie eine langjährige Freundschaft.

Seit 20 Jahren in der Künstlergruppedes Hofateliers Niedergrunstedt

Renate Rave vermittelte nicht nur die Freude an Kunst, sie ist selbst künstlerisch aktiv und gehört seit zwanzig Jahren zur Künstlergruppe des Hofateliers Niedergrunstedt bei Weimar. Hier wird am 13. Oktober eine Ausstellung mit Landschaften, Porträts, Stillleben eröffnet. Anlass: ihr 80. Geburtstag. Um den will sie kein großes Gewese machen. Lieber blickt sie zurück auf erfüllte Jahre, die sie mit ihrem Mann Detlef teilte, der Journalist bei dieser Zeitung war. Leider verstarb er vor fünf Jahren. Viele ihrer Bilder erinnern an ihn.

Demnächst wird sie wieder neue Leinwände auf die Staffelei stellen. Hat sie ein Rezept für Zufriedenheit? Da lächelt sie. „Wenn es im Beruf stimmt und in der Familie, dann ist die Frage erlaubt: Was willst du mehr?“