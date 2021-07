Hamburg Sie überlebte den Holocaust und Auschwitz, nun ist Esther Bejarano mit 96 Jahren gestorben. Sie engagierte sich gegen das Vergessen.

Als Jugendliche überlebte sie die Schrecken des Nazi-Terrors und den Holocaust. Nun ist Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren in der Nacht zu Samstag gestorben. Das bestätigte Meron Mendel, der Enkel der Auschwitz-Überlebenden, via Twitter.

Esther Bejarano hat Auschwitz überlebt, weil sie im Lager-Orchester Akkordeon spielte. Ihr Leben hat sie für Musik und für den Kamp gegen Rassismus und Antisemitismus gewidmet. Heute Nacht ist sie im Alter von 97 Jahren gestorben. Baruch Dayan ha‘Emet. pic.twitter.com/nBxzXkQVlE — Dr. Meron Mendel (@MeronMendel) July 10, 2021

Bejarano wurde 1924 in Saarlouis (Saarland) geboren. 1943 wurde die damals 19-Jährige nach Auschwitz dportiert. In dem Vernichtungslager war sie Mitglied des Mädchenorchesters und konnte so dem Tod entgehen. Nach dem Krieg ging Bejarano nach Israel, kehrte aber 1960 nach Deutschland zurück und lebte seitdem in Hamburg.

Esther Bejarano: Unermüdlich im Kampf gegen Rechts

Esther Bejarano galt als wichtige Zeitzeugin des Holocausts. Sie veröffentlichte mehrere Bücher und war Mitglied in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Bis ins hohe Alter engagierte sie sich gegen Rechts. (nfz)