Europa ist auch Nordhausen: Neues Bürgerbüro öffnet am 1. Mai

Europa kann man in Nordhausen an mehr Orten entdecken, als man glauben mag. Im Nordhäuser Rathaus gibt es sogar ein Europazimmer.

Nordhausen. Eine neue Generation von Informations- und Aktionsbüros soll Europa den Menschen näher bringen. In Nordhausen übernimmt das Jugendsozialwerk diese Aufgabe.

Ganz nah vor Ort, nicht nur fernab in Brüssel: In 48 deutschen Städten ist Europa ab dem 1. Mai zum Greifen nah. Eine neue Generation von Informations- und Aktionsbüros öffnet ihre Pforten für die Bürger. Auch in Nordhausen.

Die Europe-Direct-Zentren sollen die Europäische Union (EU) näher zu den Menschen bringen – gerade rechtzeitig zum Start der Konferenz zur Zukunft Europas. In Thüringen übernehmen Erfurt und Nordhausen diese Aufgabe. „Wir wollen mit den Leuten reden, wir wollen sie besser verstehen, wir wollen, dass sie Europa mitgestalten“, sagt Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland. „Dazu haben wir 48 starke Partner-Organisationen im ganzen Land gefunden, die gemeinsam mit uns auf die Menschen zugehen, mit Hilfe der neuen Generation von Europe-Direct-Zentren.“

Als Partner in Nordhausen konnte das Jugendsozialwerk gewonnen werden. „Europa wird auch und gerade in den Regionen gemacht“, meint Mathias Staudenmaier, Leiter des Europahauses in der Parkallee 2 in Nordhausen. „Unsere Region Nordthüringen ist in vielerlei Hinsicht mit europäischen Themen verbunden. Diese Verbindungen darzustellen und zu erklären – das ist unsere Aufgabe.“

In den Europe-Direct-Zentren erhalten interessierte Bürger praktische Informationen zu ihren Rechten in der Europäischen Union und können über europapolitische Themen mitdiskutieren.