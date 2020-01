Evag bietet neue Form der Fahrgastbeteiligung an

Der Fahrgastbeirat der Erfurter Verkehrsbetriebe existiert nicht mehr. Er war ein beratendes Gremium, in dem sich Ehrenamtliche zusammengefunden hatten und als Bindeglied zwischen Fahrgästen und der Evag fungierten. „Zum Schluss waren nur noch vier aktive Mitglieder dabei“, sagt Vorstandsvorsitzende Myriam Berg auf Anfrage unserer Zeitung. Einst sei der Beirat durchaus konstruktiv gewesen. Doch in den vergangenen Monaten kamen immer weniger zu den Sitzungen. Schwer sei es gewesen, Nachwuchs zu generieren. Das bestätigt auch Anja Kümpfel vom Evag-Marketing. „Im Oktober saßen wir zu viert da, statt zu zehnt. Es fanden sich keine Leute mehr, die mitmachen. Das Konzept des Beirates stammt noch aus seinem Gründungsjahr 2007, es war sehr starr.“

Nun gibt es den Beirat als solchen nicht mehr – was allerdings nicht bedeutet, so betont Myriam Berg, dass es keine Kommunikation mehr geben soll zwischen den Fahrgästen und dem Unternehmen. „Ich möchte den Dialog mit unseren Fahrgästen auf jeden Fall“, sagt sie. „Zum einen, dass sie an uns herantreten, uns berichten, wenn es Probleme, aber auch Schönes gibt. Andererseits möchten wir den Dialog nutzen, um interessierten Fahrgästen Hintergrundinformationen zu geben, die so nicht jedem zugänglich sind. Diese Fahrgäste sind Multiplikatoren.“

Das Konzept der neuen Beteiligung: Mehrmals im Jahr sollen Veranstaltungen zu verschiedensten Themen stattfinden, etwa die Evag-App, die neuen Busse, die Baustellen, die tägliche Arbeit eines Busfahrers. „Unserem Aufsichtsrat war es wichtig, dass bei dieser neuen Form der Beteiligung auch etwas dabei rauskommt. Dass wir Anregungen erhalten und Informationen geben“, erklärt Myriam Berg. Sie freue sich, dass drei Mitwirkende des alten Fahrgastbeirates das neue Konzept unterstützen. Von ihren Erfahrungen möchte die Evag profitieren, nach den ersten beiden Veranstaltungen soll es ein erstes Feedback geben. Die Ergebnisse der jeweiligen Veranstaltungen könnten zusammengefasst und im Evag-Blog vorgestellt werden. Denn die Teilnehmerzahl ist aufgrund von Platzkapazitäten begrenzt, jeweils etwa 30 sind möglich, die sich vorher anmelden müssten. Die neue Beteiligung ist keine feste Instanz mit stets denselben Personen, sondern flexibel. „Vielleicht finden wir auf diesem Weg Leute, die ihre Meinung kundtun und Informationen streuen“, fasst Myriam Berg zusammen.

Die erste Veranstaltung findet am 26. März statt. Das Thema wird später von der Evag noch bekannt gegeben.