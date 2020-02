Evag plant zur Buga eine neue Streckenführung

Zur Bundesgartenschau 2021 wird die Evag keinen eigenen „Buga-Express“ einrichten. Allerdings werden die regulären Linienführungen für die Dauer der Buga so geändert, dass die Ausstellungsbereiche Ega und Petersberg sowie der Hauptbahnhof von einer Linie angefahren werden.

Laut Evag-Chefin Myriam Berg werden voraussichtlich die beiden vom Gothaer Platz abzweigenden Linien getauscht. Die Linie 4 vom Wiesenhügel, die über den Hauptbahnhof, den Domplatz und den Gothaer Platz normalerweise nach Bindersleben fährt, soll ab der Buga-Eröffnung vom Gothaer Platz zur Messe und damit zur Ega abzweigen. Sie wird damit zur inoffiziellen „Buga-Linie“.

Streckentausch wie bei der Baustelle Marktstraße

Bindersleben wird im Buga-Zeitraum hingegen von der Linie 2 vom Ringelberg angefahren, die unterwegs zwar am Anger, aber nicht am Hauptbahnhof hält. „Diesen Tausch gab es schon mal bei der Baustelle Marktstraße“, sagt Myriam Berg.

Das von 2017 stammende Verkehrskonzept zur Buga sah ursprünglich einen „Buga-Express“ zwischen den Standorten vor, zu denen damals auch noch der Nordpark gehörte. Eine zwischenzeitlich erwogene Schnellbahn mit reduzierten Haltepunkten fiel aus dem Rennen, weil sie durch die regulären Straßenbahnen ohnehin eingebremst worden wäre.

Mit der Aufgabe des Nordparks als Ausstellungsbereich war die spezielle Linienführung ganz vom Tisch. Die beiden regulären Linien 1 und 6, die vom Domplatz über die Nordhäuser Straße fahren und nahe des Nordparks an der Baumerstraße halten, reichen nach Ansicht der Evag aus, ein steigendes Interesse von Besuchern an der umgestalteten Gera-Aue zu bedienen.

Evag kann jederzeit auf spezielle Ansprüche reagieren

Auch für die Buga-Linie über Bahnhof, Domplatz und Ega ist an normalen Tagen keine gesonderte Taktung geplant. Allerdings sei die Evag jederzeit in der Lage, auf spezielle Ansprüche zu reagieren, betont Berg.

Dazu gehören zum Beispiel die 20 sogenannten „Design-Tage“ der Buga vor allem an Wochenenden, an denen ein besonders hohes Besucheraufkommen erwartet wird. Auch auf größere Veranstaltungen sei die Evag vorbereitet und könne etwa von den Schleifen an der Thüringenhalle oder am Löberwallgraben zusätzliche Bahnen über den Hauptbahnhof zum jeweiligen Veranstaltungsort einsetzen.

Dabei helfen auch die 14 bereits bestellten neuen Straßenbahnen. Einige von ihnen würden bereits zum Jahreswechsel erwartet, sagt Myriam Berg.

Eine Anpassung des Buga-Verkehrskonzeptes hatte zuerst der Buga-Ausschuss-Vorsitzende Peter Stampf (Freie Wähler) angemahnt. Buga-Dezernent Alexander Hilge (SPD) bestätigte am Montagabend, dass es keine Buga-Linie zum Nordpark geben wird. „Die Entscheidung ist richtig“, findet auch Peter Stampf.

Noch geklärt werden muss der Umgang mit Reisebussen und Pkw der anreisenden Buga-Besucher. Auf dem Buga-Parkplatz, der an der Messe errichtet wird, entstehen zwar 51 Stellplätze für Reisebusse. Doch reichen sie an den 20 „Design-Tagen“ nicht aus, an denen bis zu 80 Reisebusse erwartet werden.

„Wir prüfen, ob die Ausweichparkplätze der Stadt für Großveranstaltungen genutzt werden können“, sagt Lucie Junge, die Chefplanerin der Buga GmbH. Dazu gehört zum Beispiel eine Busspur am Juri-Gagarin-Ring, auf der etwa zum Krämerbrückenfest Busse parken können.

Buga-Besucher sollen auch an der Messe parken

Der Buga-Parkplatz war ursprünglich größer geplant. Als Ausgleich für die fehlenden Pkw-Stellplätze gibt es bereits Absprachen mit der Messe, die dortigen Parkplätze mit zu nutzen.

Überschneidungen mit Messe-Veranstaltungen sind selten. „Es gibt zwei oder drei Termine, an denen es noch Konflikte gibt“, meint Lucie Junge und nennt Pfingsten als Beispiel. An anderen belebten Tagen geht sie davon aus, dass die Buga-Besucher die Stadt spätestens 17 Uhr verlassen und so die Stellplätze für die Besucher der abendlichen Messe-Veranstaltungen frei machen.

Für die Tage mit Konfliktpotenzial würden Ausweichmöglichkeiten geprüft. „Wir laufen da nicht blind hinein“, versichert Lucie Junge.