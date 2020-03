Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Expansion durch die Hintertür

Mit einem Kunstgriff will die Buttstädter (Land-)Gemeindeverwaltung erreichen, dass in den Mitgliedsorten leichter, vor allem schneller, Wohnbauprojekte in begrenztem Umfang umgesetzt werden können. Dazu, so Bauamtsleiter Klaus Hannes, soll auf die langwierige Neuerstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen verzichtet werden. Stattdessen wird versucht, über Aufstellungs- sowie Billigungsbeschlüsse von sogenannten Ergänzungssatzungen und deren öffentliche Auslegung zum Zug zu kommen. Hannes: „Wir wissen nicht, ob es klappt. Aber wir versuchen es.“ Haken des Testlaufs: Die Aufsichtsbehörde muss mitspielen. „Wir sind da durchaus mutig“, warnt der Bauamtsleiter vor zu großen Erwartungen. In einem ersten Schwung hat der Gemeinderat jetzt in acht Beschlüssen vier solche Pakete geschnürt. Testballons sind Ellersleben (Am Kleinneuhauser Weg), Eßleben (Am Anger), Kleinbrembach (Neuhausener Straße) und Mannstedt (In den Brauhausgärten). Dafür werden derzeit als Außenbereich klassifizierte Flächen am Rand der jeweiligen Ortslage dem bebaubaren Innenbereich zugeschlagen. Kurioser Sonderfall ist Mannstedt. Da ist das in Rede stehende Grundstück, das nun Innenbereich werden soll, ein Außenbereichsareal mitten im Ort, von lauter Innenbereich umgeben.

Der Gemeinderat hat alle Beschlüsse einstimmig gefasst. Vorlagen für die anderen Ortsteile sollen folgen. Nur Buttstädt selbst braucht das nicht, darf als Grundzentrum expandieren.