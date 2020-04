Bei Fridays For Future haben wir gefragt: Was kann man wirklich im Alltag fürs Klima tun? Diese Klimaaktivisten geben Tipps für ein besseres Klima.

Extrem trockener April: Droht im Sommer eine neue Dürre?

Die letzten beiden Sommer in Deutschland waren sehr heiß und sehr trocken – besonders die Landwirte hatten mit den hohen Temperaturen und wenig Niederschlag zu kämpfen. Hoffnung auf Besserung in diesem Jahr gibt es bisher nicht – auch der April ist extrem trocken und die Bauern sehnen sich bereits jetzt nach mehr Regen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind in der ersten Aprilhälfte deutlich zu wenig Niederschläge gefallen. „Bisher kamen nur 1,5 Liter pro Quadratmeter zusammen“, erklärte ein DWD-Sprecher am Donnerstag. Das seien „nur drei Prozent des Üblichen“.

Winter war schon regenarm – Warnung vor Dürrejahr 2020

Im langjährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990 hingegen fielen im April 58,2 Liter Niederschlag in Form von Regen oder Schnee pro Quadratmeter.

Bereits im Januar hatten Meteorologen vor einem möglichen Dürrejahr 2020 gewarnt. Denn auch der Winter war schon regenarm.

Die Berliner Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek rief am Freitag die Berliner dazu auf, Bäume und andere Pflanzen vor der eigenen Tür zu gießen. „Im Februar hat es zwar überdurchschnittlich viel geregnet, aber seitdem überhaupt nicht mehr“, sagte Kapek. Das sei gerade jetzt ein wahnsinniges Problem, da die Bäume eine Durchnässung der Bodenschicht bräuchten. „Nur so können sie gedeihen und ein Reservoir für einen möglichen heißen Sommer schaffen.“

Extrem trockener April: Experte äußert sich zu Dürre

Ernte 2019 unterdurchschnittlich aber besser als erwartet

Doch auch wenn der April bislang viel zu trocken ist, müssen die Landwirte jetzt nicht in Panik verfallen. Laut DWD ist es für eine Prognose für den Sommer – und die Möglichkeit einer Dürre – noch viel zu früh.

Zudem verweist Jens Fildebrandt, agrarmeteorologische Berater beim Deutschen Wetterdienst, bei tagesschau.de auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Denn nach trockenen Aprilmonaten hätte es sowohl feuchte als auch trockene Sommer gegeben.

Zudem seien seriöse Vorhersagen laut Fildebrandt auch nur bis zu 14 Tagen möglich. Und nach dem regenreichen Februar sei es zuletzt auch noch gut um die Bodenfeuchte bestellt gewesen.

Erhöhte Waldbrandgefahr in vielen Teilen Deutschlands

Allerdings warnt der DWD wegen der anhaltenden Trockenheit vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. In Hamburg und Schleswig-Holstein gilt überwiegend die Gefahrenstufe drei, wie der DWD am Donnerstag mitteilte. Diese stehe für eine mittlere Waldbrandgefahr.

In Teilen von Schleswig-Holstein sei aber bereits Stufe vier (hohe Waldbrandgefahr) ausgerufen worden. Im Süden an der Grenze zu Niedersachsen könnte den Angaben nach am Wochenende sogar die fünfte und höchste Stufe (sehr hohe Waldbrandgefahr) erreicht werden.

In den drei Brandenburger Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Dahme-Spreewald war am vergangenen Sonntag bereits die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5 ausgelöst worden.

„Eine Entspannung ist erst einmal nicht in Sicht“, sagte ein DWD-Meteorologe. Der DWD rechnet in den nächsten sieben Tagen nicht mit signifikanten Niederschlägen. Stattdessen soll es sonnig und relativ warm bleiben.

Im Januar erklärte der Deutsche Wetterdienst, dass die Böden in vielen Region Deutschlands viel zu trocken seien. Nach dem Jahrhundertsommer 2018 war auch der Sommer 2019 extrem: Böden, Ernten, Kraftwerke: So leidet Deutschland unter der Dürre. Teilweise wurde es in den vergangenen Sommern bis zu 40 Grad warm. Viele fragen sich, ob die Hitze noch Wetter oder schon Klimawandel ist.

(gem/dpa)