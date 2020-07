In Leipzig kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kontrolleur und einem Fahrgast, der kein Ticket für die Straßenbahn hatte (Symbolbild).

Leipzig. In Leipzig wurde ein Fahrgast wegen eines fehlenden Tickets von einem Kontrolleur im Würgegriff festgehalten. Die Polizei ermittelt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrgast von Kontrolleur gewürgt – wegen fehlendem Ticket

Wegen eines fehlenden Tickets kam es in Leipzig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast der Straßenbahn und einem Ticketkontrolleur der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der 56-Jährige am Donnerstag einen Fahrgast gewürgt haben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand seien ein 28 Jahre alter Fahrgast und seine 27 Jahre alte Begleiterin ohne Fahrschein und Ausweis in der Bahn kontrolliert worden. Sie hätten sich nach Angaben der LVB-Mitarbeiter „renitent“ verhalten, sagte der Polizeisprecher.

Als sie aus der Bahn ausstiegen, kam es demnach zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Kontrolleuren. Der Kontrolleur hielt den 28-Jährigen den Angaben zufolge im Würgegriff am Boden fest. Ein Video, das von Mitarbeitern des Stadtmagazins „Kreuzer“ am Freitagabend veröffentlicht und von Medien aufgegriffen wurde, soll die Szene zeigen. Lesen Sie hier: Luxemburg macht´s vor: Nahverkehr ab sofort gratis

Achtung: In dem Video sind gewalttätige Handlungen zu sehen. Diese könnten auf einige Menschen verstörend wirken. Sollten Sie empfindlich auf Gewaltdarstellungen reagieren, empfehlen wir, das Video nicht anzuschauen.

Video: Am Donnerstagabend wurden kreuzer-Mitarbeiter @andothervisions und @kees_michael Zeugen eines Übergriffs von @LVB_direkt Kontrolleuren gegenüber einem jungen Mann an der Haltestelle Waldplatz in #Leipzig. pic.twitter.com/vhZ45EklPA — kreuzer leipzig (@kreuzer_leipzig) July 17, 2020

Fahrgast gewürgt – Kontrolleur vom Dienst freigestellt

Die Lage sei bereits wieder entspannt gewesen, als die Polizei eintraf, wie der Sprecher mitteilte. Eine medizinische Versorgung sei nicht nötig gewesen. Laut Polizei sind Strafanzeigen unter anderem wegen wechselseitiger Körperverletzung, wegen des Erschleichens von Leistungen sowie des Diebstahls eines Fahrausweiskontrollgerätes aufgenommen worden. Neben Zeugenaussagen fließe auch die Auswertung von Videoaufnahmen in die Ermittlungen ein.

Zu der Medienberichterstattung über eine eskalierte Ticketkontrolle: Unser Statement in voller Länge im Bild. pic.twitter.com/pGdNQZQFbM — LVB direkt (@LVB_direkt) July 18, 2020

Die Verkehrsbetriebe teilten am Freitagabend mit, der LVB-Kontrolleur sei mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt worden. „Eine solche Eskalation, wie es die Bilder im Video zeigen, ist für uns nicht akzeptabel“, hieß es etwa bei Twitter. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Lesen Sie auch: Städtetag fordert Bürger auf, wieder Bus und Bahn zu fahren

(dpa/lhel)