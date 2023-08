Die Präsidentin des US-Verlagshauses, das die "Harry Potter"-Bücher verlegt, ist tot. Sie soll bei einem Bootsunglück in Italien.

Berlin. Bei der Kollision zwischen zwei Ausflugsschiffen starb eine US-Verlegerin vor den Augen ihrer Kinder. Wie es zur Familientragödie kam.

Die US-Verlegerin Adrienne Vaughan ist tot. Sie starb nach einem Bericht der italienischen Zeitung "La Stampa" bei einem tragischen Bootsunglück vor der Amalfi-Küste.

Die 45-jährige Amerikanerin hinterlässt ihren Ehemann und zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren. Vaughan leitete Bloomsbury, die amerikanische Tochtergesellschaft des Londoner Verlages, der die Harry-Potter-Romane veröffentlicht.

Sportboot stieß mit einem Großsegler zusammen

Die Familie verbrachte ihren Urlaub in Italien und hatte am Donnerstag ein Sportboot gemietet. Bei dem Ausflug stieß das Boot mit einem ungleich größeren, 45 Meter langen Segelschiff zusammen. Beim Aufprall fiel Vaughan zwischen beiden Schiffen und wurde von einem Propeller erfasst.

Rettungskräfte brachten sie an Land und riefen einen Hubschrauber herbei, der sie zu einem Krankenhaus fliegen sollte. Doch jede Hilfe kam zu spät. Die Frau starb am Abend noch am Pier.

Ihr Mann erlitt leichte Verletzungen, ihre Kinder kamen wie durch ein Wunder unverletzt davon. Sie erlitten allerdings einen Schock, hatten sie doch zusehen müssen, wie ihre Mutter über Bord ging.

Skipper positiv auf Alkohol und Drogen getestet

Auf dem Ausflugsschiff waren 85 Touristen, lauter Hochzeitsgäste, die ein Bankett auf dem Meer feierten. Wie genau es zur Kollision kam, ist noch unklar.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln. Der Kapitän des Segelschiffs musste sich einem Alkohol- und Drogentest unterziehen. Und laut "La Stampa" fiel der Test beim Skipper positiv aus. (fmg)