Familien in Ost und West immer ähnlicher

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familien in Ost und West immer ähnlicher

Beide Seiten haben sich etwa bei der Zahl der Hochzeiten und dem Durchschnittsalter von Frauen bei der Geburt des ersten Kindes angenähert, wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte.

Deutliche Unterschiede bestehen aber noch bei der Kinderbetreuung: Kleinkinder in Ostdeutschland gingen im vergangenen Jahr weitaus häufiger (52 Prozent) in eine Kita oder zu einer Tagesmutter als in Westdeutschland (30 Prozent).

Die sogenannte Eheschließungsziffer – die Zahl der Heiraten je 1000 Einwohner – war 1989 in der DDR noch höher als in der Bundesrepublik. Nach der deutschen Einheit kehrte sich das Bild um.