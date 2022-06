FC Bayern-Fans aus Apolda zeigen Herz für krebskranke Kinder

Apolda. FC Bayern Fanclub "Schickeria Gramont" aus Apolda übergibt 1900 Euro an Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena.

Der FC Bayern-Fanclub „Schickeria Gramont“ aus Apolda hat unlängst eine Spende über 1900 Euro an Katrin Mohrholz (Bildmitte vorn) von der Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena übergeben. Zum Überreichen des Schecks fuhren die Fanclub-Mitglieder Monique Weh, Mike Weh, Philipp Jacob und Mandy Zanotelli (von links) eigens in die Saalestadt. Ein Großteil der Summe resultiert aus einer corona-bedingt ausgefallenen Busfahrt zu einem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Mitglieder wollten ihre Anzahlung nicht zurück haben. Etwa 450 Euro Spendenanteil stammen vom Erlös der Tombola zum fünfjährigen Bestehen des Fanclubs, was 2021 nachgefeiert werden konnte. Die Vereinsbrauerei Apolda stiftete einen Teil der Preise für die Tombola.