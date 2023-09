Fehlende Unterstützung für Demenz-Beratungsstelle

Erfurt. Im Vergleich der Bundesländer bietet Thüringen Demenzkranken und deren Angehörigen nur wenige Anlaufstellen an.

Zwei Beraterinnen und erst seit kurzem eine Sachbearbeiterin, aufgeteilt auf nicht einmal zwei Vollzeitstellen, für 54.000 Alzheimer-Patienten und deren Angehörige – Nadja Braun von der Alzheimer Gesellschaft Thüringen mit Sitz in Erfurt zieht zum Weltalzheimertag am Donnerstag ein bitteres Fazit. Denn die Zahl der Beratungen steigt kontinuierlich: „Im zweiten Quartal dieses Jahres waren es bereits mehr als 200 – gegenüber 300 Terminen im gesamten vergangenen Jahr.“

Das, so Braun, liege auch daran, dass sich mittlerweile nicht nur Menschen beraten lassen, deren Angehörigen bereits betroffen sind, sondern sich viele Leute neuerdings schon mit dem Thema beschäftigen, ehe es in ihrer Familie überhaupt auftritt.

Obwohl schon 2002 gegründet, werde die einzige landesweite Beratungsstelle genauso vernachlässigt wie das Thema allgemein. „Es gibt keine Ortsverbände, lediglich sieben Beratungsstellen der Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz. Dabei ging das Bundesmodell bereits 2020 an den Start“, so Braun. „Aber Demenz hat keine Lobby. Es gibt bei dieser Krankheit leider keine Erfolgsgeschichten, mit denen man sich schmücken kann.“ In anderen Bundesländern sei das Beratungsangebot viel größer: „In Bayern gibt es in jeder Kommune einen Demenzberater, allein das kleine Saarland leistet sich über 40 Mitarbeiter für dieses Thema.“

Zwar gebe es immer mal wieder entsprechende Programme, aber davon hält die Fachberaterin nicht viel: „Alzheimer wurde vor 100 Jahren entdeckt, es gibt immer mehr Betroffene. Befristete Projekte können kein Ziel mehr sein, wir brauchen stabile Strukturen, auf die sich die Menschen verlassen können. Mein Wunsch wäre, dass die Leute das, was ich ihnen vorschlage, vor Ort auch umsetzen können, dass es überall Fachberatungsstellen gibt. Thüringen braucht eine Demenzstrategie.“

Verweis: Am Donnerstag, 21. September, lädt die „Alzheimer Gesellschaft Thüringen“ von 10 bis 18 Uhr zum „Tag der Demenz“ ins Augustinerkloster Erfurt. Von einer Mit-Mach-Ausstellung über Naturtherapie bis zu Musik und Tanz ist auf dem offenen Marktplatz alles dabei. Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung.

Demenz: Wenn das Essen vergessen wird

Auf eine ausgewogene Ernährung Demenzkranker verweist die Alzheimer Gesellschaft Thüringen zum Weltalzheimertag. „Meistens gibt es bei Demenzkranken zwei Wege, mit dem Thema umzugehen“, sagt Christiane Gleiser-Schmidt, Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums Andreashof Erfurt. Entweder würden die Patienten vergessen, dass sie bereits gegessen haben und nehmen deshalb eine weitere Mahlzeit zu sich oder sie vergessen das Essen gänzlich. Beides sei natürlich ungesund. „Wer aufgrund seiner Demenzerkrankung viel umherläuft und zudem vergisst zu essen, der nimmt schnell ab.“

Von links: Nadja Braun von der Alzheimer Gesellschaft Thüringen, Köchin Kerstin Ullrich und Christiane Gleiser-Schmidt, die Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums Andreashof Erfurt der Diakonie. Foto: Rieke Holst

Köchin Kerstin Ullrich, die mit ihrer fahrenden Küche für gesunde Ernährung wirbt, erklärt: „Demenzkranken fehlt das Steuerungsbewusstsein und das Sättigungsgefühl. ‚Süß‘ ist auch im Alter einer der wichtigsten Geschmacksrezeptoren – da fällt der Griff zum Riegel leicht“. Sie rät Senioren daher zur nähr-, ballast- und mineralstoffreichen Ernährung. Christiane Gleiser-Schmidt weist zudem auf die Wichtigkeit von festen Essenszeiten und Ritualen hin. Es gehe insbesondere darum, die Ernährungsgewohnheiten der Patienten zu berücksichtigen und ihre Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten. „Manche verlernen mir der Erkrankung, wie man richtig isst. Daher legen wir keinen Wert auf Tischmanieren – lieber mit den Fingern als gar nicht essen“, sagt die Einrichtungsleiterin.