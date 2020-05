Müllautos auf dem Betriebshof der Südharzwerke in der Robert-Blum-Straße in Nordhausen.

Feiertage wirken sich auf Müllabfuhr im Kreis Nordhausen aus

Aufgrund der bevorstehenden Feiertage kommt es zu Terminverschiebungen bei der Rest- und Bioabfallentsorgung sowie bei der Wertstoffabfuhr, teilt das Nordhäuser Landratsamt mit. In dieser Woche verschiebt sich die Donnerstagsentsorgung (21. Mai – Himmelfahrt) auf Freitag, 22. Mai, die vom Freitag erfolgt am Samstag, 23. Mai. In der Woche nach Pfingsten beginnt die Entsorgung am Dienstag, dem 2. Juni. Alle weiteren Termine verschieben sich jeweils um einen Tag nach hinten. Die veränderten Termine stehen wie gewohnt im Entsorgungskalender oder unter www.abfall-nordhausen.de.

Die Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott der Nordthüringer Werkstätten (Lebenshilfe) bleibt am Freitag nach Himmelfahrt (22. Mai) geschlossen. Die Deponie des Abfallwirtschaftszentrums Nentzelsrode sowie die Abfallservice-Station der Südharzwerke sind am 22. und 23. Mai zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten zu erreichen.