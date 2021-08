Ferienangebot im Bienenmuseum Oberweimar

Die Ferienfreizeit findet im Hof des Deutschen Bienenmuseums in Oberweimar statt.

Oberweimar. Unter Anleitung Kerzen gestalten und Anhänger gießen

Eine Ferienbeschäftigung für Kinder bietet das Deutsche Bienenmuseum in der vierten und fünften Ferienwoche an. Vom 17. bis 19. August und vom 24. bis 26. August sind alle Ferienkinder zwischen 14 und 17 Uhr auf den Innenhof des Museums eingeladen. Dort können sie Kerzen ziehen, rollen oder verzieren und Anhänger gießen. Für die begleiteten Bastelangebote fallen nur Materialkosten (ein bis drei Euro) an. Gruppen sollten sich unter deutschesbienenmuseum@gmx.de anmelden.