Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ferienspaß mit dem Ferienpass

Etwas länger als gewohnt mussten Kinder und Eltern auf das Programm des Weimarer Ferienpasses warten. Aber nun kann die Anmeldung endlich starten – und das nach mehreren vergeblichen Versuchen in diesem Jahr erstmals online. Die Kinder- und Jugendbeauftragte Sina Solaß freut sich, dass trotz der Corona-Maßnahmen und der dadurch notwendigen Einschränkungen ein so vielfältiges Programm auf die Beine gestellt wurde. „Ein herzliches Dankeschön geht an die IG Papiergraben, alle Träger und Einrichtungen, die in den vergangenen Tagen ihr Programm den aktuellen Vorgaben angepasst und auch kurzfristig neue Projekte zusammengestellt haben.“ Dazu zählen unter anderem die Sportjugend Weimar, die Buchkinder, die Mal- und Zeichenschule, die Klassik-Stiftung, der Verein Camsin, Tasifan, der Alpenverein und Weimarer Jugendclubs samt des Teams Jugendarbeit.

Einige der gewohnten Angebote der letzten Jahre müssen in diesem Jahr dennoch leider ausfallen. Die Schlauchboottour, das total beliebte Nähen oder auch die Theaterwerkstatt können nicht stattfinden, informierte die Kinderbeauftragte mit Bedauern.

Bei anderen Programmen wurde die Anzahl der Teilnehmenden reduziert. Auf sie warten Indianer-Tage auf der Marienhöhe, Zirkus mit Tasifan, eine Radtour, Angelspaß, Klettern, ein Skateboard-Kurs oder auch eine Geräusche-Jagd. Kinder, die sich fürs Bauhaus interessieren, sind bei der Erkundung von entsprechenden Häusern in der Stadt sowie des Bauhaus-Museums an der richtigen Adresse. Sie werden beim Experimentieren mit Formen und Materialien sogleich selbst zu kleinen Architekten.

Neu im Programm sind unter anderem eine Kneipp-Wanderung, die mit einer Bahnfahrt nach Bad Berka zum dortigen Kneipp-Rundweg mit seinen drei Becken führt. Bei den ebenso neuen Graffiti-Workshops lernen Kinder ab zehn Jahre die Streetart-Kunst unter Anleitung von zwei Profis am Jugendclub Vortrefflich. Premiere feiern ebenso die Naturerlebnis-Tage in Weimar-West. Dabei wird mit Natur-Farbe gefärbt, geschnitzt, Kinder ab acht Jahre erleben ebenso, wie Brot gebacken wird oder spielen draußen zusammen.

Insgesamt stehen 24 Angebote verteilt über die gesamte Ferienzeit zur Verfügung. In diesem Jahr kann erstmals eine Online-Anmeldung angeboten werden. Die Codecentric AG hat die Programmierung auf Basis einer Arbeit von Studierenden der Bauhaus-Universität kostenfrei zur Verfügung gestellt, informierte Sina Solaß.

Es können maximal vier Angebote pro Kind gebucht werden. Die Kosten variieren und enthalten Ermäßigungen für Kinder von ALG II-Empfängern. Besserverdienende werden gebeten, den „freiwilligen Unterstützer-Preis“ zu bezahlen, der über der üblichen Teilnahmegebühr liegt.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass bei allen Projekten die vorgegebenen Corona-Verordnungen eingehalten werden und Hygienekonzepte vorliegen. Eltern finden Hinweise zu den jeweiligen Vorkehrungen ebenfalls auf der Internetseite. Hier wird auch über aktuelle Änderungen informiert. In Ausnahmefällen sind Anmeldung und Bezahlung auch im Kinderbüro möglich. Dazu muss vorab mit dem Büro im Mon Ami am Goetheplatz Kontakt aufgenommen werden.

Weiterhin bittet das Ferienpass-Team um Spenden für das Programm. Doris Elfert von der Bürgerstiftung Weimar berichtet: „Durch die Corona-Vorgaben haben wir weniger Teilnehmende und damit geringere Einnahmen. Wir freuen uns deshalb über jede Spende, welche die Ferienpass-Aktionen unterstützt.“ Insbesondere haben die Veranstalter schon jetzt den Förderern des Ferienpasses 2020 gedankt: Aktion Mensch, Apropro Haarbeck Projektmanagement, Bürgerstiftung Weimar, Codecentric AG, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar, Falkverein, Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, Kindertageteam der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Weimar, Sparkasse Mittelthüringen, VR Bank Weimar eG und der Weimarer Wohnstätte.

Nähere Informationen und Anmeldung unter www.ferienpass-weimar.de