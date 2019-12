Feuerwehr: Schulterklopfen ist nicht genug

Der Name ist das übliche Bürokratiemonster: „Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Sömmerda“. Alles klar? Es geht u.a. darum, zu regeln, dass aktiven Feuerwehrleuten, Mitgliedern der Einsatzabteilung, nicht nur bei offiziellen Anlässen in warmen Worten gedankt wird, sondern die gesellschaftliche Wertschätzung sich auch finanziell für sie niederschlägt.

Neue Regelung am oberen Rand

Die Stadt Sömmerda hat dies nun neu geregelt und sich dabei auf die neuesten gesetzlichen Grundlagen gestützt. Die Vorgängersatzung stammt aus dem Jahr 2013.

„Moralisch gibt es da keinerlei Zweifel“, begründete Bürgermeister Ralf Hauboldt die Notwendigkeit des Beschlusses und auch die Wichtigkeit, sich dabei „an der oberen Grenze des Möglichen zu bewegen“. Das sei gut angelegtes Geld, gerechtfertigt und eine echte Würdigung des ehrenamtlichen Engagements. Ein Pappenstiel sei es nicht, was dafür aufgewendet werden müsse. Es gehe um 100.000 Euro Einsatzaufwandsentschädigung (Mehrkosten 80.000 Euro) und 25.000 Euro Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit (Mehraufwand 7000 Euro). Ein Stück weit, so das Stadtoberhaupt, verspreche er sich von dem Entscheid auch eine gewisse Werbewirkung für eine aktive Mitgliedschaft in den freiwilligen Feuerwehren in der Stadt und den Ortsteilen. „Man wird nicht reich, verspürt aber die Anerkennung“, so Hauboldt. Schön finde er, dass Sömmerda mit der Satzung in einem Punkt sogar freiwillig über das geforderte Maß hinausgehe und zu Dienstjubiläen entsprechende Gratifikationen auslobe.

Mit den Wehrführern und im Hauptausschuss (7 Zustimmungen, 2 Enthaltungen) sei die Vorlage besprochen und abgestimmt.

Änderungsanträge lösen Kontroverse aus

So weit ging auch der Konsens der Ratsmitglieder, die sich anschließend dennoch fetzten. Henning Schwittay (CDU/FDP) brachte zwei Änderungsanträge ein, forderte zum einen, dass die Zahlungen anlässlich von Dienstjubiläen antragslos erfolgen sollten und außerdem, dass die Bereitschaftsdienste von Maschinisten von Drehleiter und Löschgruppenfahrzeug (wochentags 12 Stunden, samstags sowie sonn- und feiertags 24 Stunden) mit 3 bzw. 5 Euro entgolten werden sollten.

Hauboldt sprach von „Vorschlägen aus der Hüfte“. Die Fraktionen bekamen eine zehnminütige Beratungspause. Danach ging der Schlagabtausch weiter. Hauboldt betonte, dass die „Bringepflicht der Mitgliedsjahre“ keine Ehrverletzung sei, sondern dass mancher Feuerwehrangehörige nicht immer in Sömmerda Dienst getan habe. Andreas Höhne (CDU/FDP) beharrte darauf, dass es nur „um einen Schnaps obendrauf“ gehe, während Stefan Wiebach (Linke) den Maschinisten-Vorschlag als „unter aller Kanone“ abqualifizierte. „3 oder 5 Euro, das ist lächerlich.“ Es gehe nur darum, die anderen Ratsmitglieder, die auch nicht gegen die Feuerwehr Stellung beziehen wollten, in eine Zwangslage zu bringen.

Matthias Finger (Grüne/SPD/Freie Wähler), von Haus aus Rechtsanwalt, hatte den Satzungstext quer gelesen und hinterfragte nun, ob in die Dienstjahr-Belohnung überhaupt außerhalb Sömmerdas geleistete einbezogen werden dürften. Bastian Wulf (CDU/FDP) verteidigte den Maschinisten-Vorschlag als weiteres Indiz von Wertschätzung.

Ausweg und Abstimmung

Elke Zepter (Grüne/SPD/Freie Wähler) konstatierte die allgemeine Überrumpelung und riet zur Rücküberweisung in den Hauptausschuss. Ihrem entsprechenden Antrag folgte schließlich die Mehrheit der Ratsmitglieder.

Danach fand der CDU/FDP-Antrag zur Streichung des Passus „auf Antrag“ bei der Gewährung von Prämien zu Dienstjubiläen eine Mehrheit (14 gegen 7 bei einer Enthaltung), und schließlich ging der Satzungsbeschluss insgesamt einstimmig durch.