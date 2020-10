Fliegende Kunst in Rastenberg

Die drei Tauben sitzen in ihrer Holzkiste, rascheln mit ihren Flügeln. Gleich dürfen sie losfliegen, vor dem Rathaus in Rastenberg, aufsteigen in den blauen Himmel. Dabei sind die Bedingungen nicht ideal, es gibt kaum Wolken. So werden sie ein leichtes Ziel für Greifvögel. Aber die Tauben haben eine große Aufgabe, denn sie sollen heute Teil eines Kunstwerkes werden.

Die Idee zu dieser Aktion am Donnerstagvormittag hatte der Künstler Mark Tippmann. Seit einem Monat ist er der Stadtmaler, nicht -schreiber von Rastenberg, Stipendiat der Sparkassenversicherung und der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen. Zwei Monate lang macht Tippmann, der aus Leipzig stammt, Kunst in, für und mit Rastenberg.

Ankunft der Tauben legt Aussehen des Kunstwerks fest

Die drei Brieftauben, die aus dem Schlag von Züchter Günter Rose aus Rothenberga stammen, haben eine dünne Kordel mit gerollten Papierstückchen am Fuß baumeln. Das Papier sind die drei Einzelteile eines Linoleumdrucks, den Tippmann erstellt hat. Und die Tauben, die über Rastenberg davonfliegen, sollen festlegen, wie der Druck am Ende aussieht. „Je nachdem, in welcher Reihenfolge die Tauben ankommen, werden die drei Teile des Druckes hinterher zusammengefügt“, erklärt Mark Tippmann die Idee, die durch einen Zufall entstand.

Bei einer Veranstaltung des Rastenberger Kunstherbstes saßen Tippmann und Rose, der Taubenzüchter, der seit 1969 im Verein seine Tiere hegt und pflegt, hintereinander. Sie kamen ins Gespräch und auf die Tauben. „Ich bin Grafiker, Günter hat Brieftauben, Grafiken und Briefe, Papier und Tauben, das passt doch zusammen“, sagt Tippmann. So reifte der Plan, mit den Brieftauben Kunst durch Rastenberg fliegen zu lassen und sie zum Teil eines Kunstwerkes zu machen.

Halbzeit für den Stadtschreiber

„Es gibt kaum mehr junge Leute, die sich hier im Taubenzuchtverein engagieren“, sagt Günter Rose. Deshalb habe er der Aktion zugestimmt, um Werbung zu machen, für das Hobby und den Verein. Und schließlich, sagt Künstler Tippmann, gehöre das Taubenzüchten auch zur Kultur in Rastenberg. So taten sich die beiden zusammen.

Sich mit Rastenbergern und Rastenbergerinnen zusammenzutun und die Kunst mit den Menschen zu verbinden, mit diesem Anspruch ist Mark Tippmann seine Stelle als Stadtkünstler angetreten. Mit einem großen Fragezeichen sei er hergekommen, sagt der 26-Jährige, es hätte ja auch sein können, dass niemand mit ihm spreche. Aber es kam anders, das könne er nach einem Monat, Halbzeit also, schon sagen. In seinem Atelier, das im Rathaus eingerichtet ist, hängen drei Kunstwerke an der Wand. Die hat er getauscht, mit anderen Rastenbergern, Hobbykünstlern, Fotografen und Profis.

Rastenberger tauschen Kunst

Eins von Tippmanns eigenen Werken hängt nun im Gegenzug für eine Woche an den Wänden der Tauschwilligen. Zwölf Menschen haben sich bisher gefunden, die mit ihm einen Kunsttausch durchgeführt haben, erzählt Tippmann. „So entsteht an meiner Wand immer ein anderes Gesicht von Rastenberg, das ich hier hängen hab“, sagt der Künstler. Das würde ihn inspirieren.

Die drei Tauben haben abgehoben in Richtung Rothenberga. Auf direktem Wege bräuchten sie für die drei bis vier Kilometer lange Strecke nur fünf Minuten. Erst, wenn die drei Vögel unbeschadet von Attacken durch Habicht oder Falke angekommen sind in ihrem Schlag, weiß Tippmann, wie die Taubenkunst, der Linoleumdruck, am Ende aussehen wird. Bis dahin muss er sich gedulden und gibt die Kontrolle ab an die Brieftauben und ihre Fähigkeiten.