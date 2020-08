Flohmarkt auf dem Hof des Jugendclubhauses in Nordhausen

Nordhausen. Not macht erfinderisch in der Corona-Krise: Der Nordhäuser Kreisjugendring plant eine Premiere am 5. September.

Zu seinem ersten Hof-Flohmarkt auf dem Gelände des Hauses in der Käthe-Kollwitz-Straße lädt das Nordhäuser Jugendclubhaus am Samstag, dem 5. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ein. „Leider bleiben uns in der Corona-Zeit nicht viele andere Möglichkeiten“, sagt Christoph Rode, Leiter des Jugendclubhauses, zu dieser Premiere.

Verkauft werden darf alles, was Second Hand ist, egal ob Kleidung, Kindersachen, Spielzeug oder Trödel. Es können sich nur private Anbieter und Vereine anmelden. Eine gewerbliche Anmeldung ist ausgeschlossen, das Anbieten von Neuware verboten. Die Kosten für einen Stand belaufen sich auf 5 Euro pro Meter. Wenn kein eigener Tisch vorhanden ist, kann dieser gegen eine Gebühr von 3 Euro pro Tisch zur Verfügung gestellt werden, erklärt Christoph Rode. Die Gebühren sind vor dem Aufbau vor Ort zu entrichten.

Der Eintritt für Besucher ist frei. Bei schlechtem Wetter wird der Flohmarkt verschoben. Der Markt findet unter den geltenden Abstands- und Hygienebestimmungen statt. Diese müssen eingehalten werden.

Alle Infos für die Anmeldung findet man auf der Homepage vom Jugendclubhaus unter www.jugendclubhaus.de