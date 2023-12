Flucht vor Polizei endet nach eiskalter Flussdurchquerung

Meiningen Beim Versuch, die Polizei abzuschütteln, ist ein 25-Jähriger in Meiningen durch einen eiskalten Fluss geflohen.

In Meiningen hat ein Mann - auf der Flucht vor der Polizei - einen eiskalten Fluss durchquert. Allerdings seien ihm die Beamten durch den Nebenlauf der Werra gefolgt und konnten ihn schnappen, teilte die Polizei am Sonntag mit. „Vermutlich durch die kalte Dusche geschockt“, habe der Mann kurz nach der Flussdurchquerung aufgegeben.

Ermittlungen wegen Diebstahls

Der Mann steht demnach in Verdacht, in der Nacht zu Sonntag mindestens neun geparkte Fahrzeuge in Meiningen aufgebrochen und daraus Gegenstände gestohlen zu haben. Die Polizisten fanden bei ihm Gegenstände aus den betroffenen Fahrzeugen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er sieht sich nun mit mehreren Anzeigen wegen des besonders schweren Diebstahls konfrontiert.

