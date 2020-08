Flughafen Erfurt-Weimar bekommt Corona-Testzentrum

Erfurt. Ab Samstag soll am Flughafen Erfurt-Weimar ein Abstrichstützpunkt in Betrieb gehen. Was ankommende Passagiere nun beachten müssen.

Vom Samstag an soll es in den Räumlichkeiten des Flughafens Erfurt-Weimar einen Abstrichstützpunkt für Sars-CoV-2-Tests geben. Ankommende Passagiere könnten sich dann direkt bei Einreise am Flughafen auf das Virus testen lassen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog