Islamabad. Im Süden Pakistans ist ein Passagierflugzeug über einem Wohngebiet nahe Karatschi abgestürzt. In dem Airbus saßen rund 100 Passagiere.

Flugzeugabsturz Flugzeug in Pakistan abgestürzt – 100 Passagiere an Bord

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flugzeug in Pakistan abgestürzt – 100 Passagiere an Bord

Ein Passagierflugzeug ist im Süden Pakistans abgestürzt. Der Airbus mit über 100 Menschen sei in der Nähe der Stadt Karatschi in einem Wohngebiet abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit. Ersten Angaben zufolge sei die Maschine mit 99 Fluggästen und acht Besatzungsmitgliedern besetzt gewesen. Das Flugzeug sollte nur wenige Minuten später landen.

Videoaufnahmen örtlicher Medien auf Twitter zeigen eine aufsteigende dichte Rauchsäule ganz in der Nähe einer viel befahrenen Straße und in der Nähe von Geschäftsgebäuden. Auf weiteren Aufnahmen sind auch Krankenwagen zu sehen, die zur Unglücksstelle fahren.

#BREAKING I PIA plane crashed in Karachi's Model Colony area near airport



کراچی میں پی آئی اے کا طیارہ گر کر تباہ #Sindhnews #Pakistan #PIA #Karachi pic.twitter.com/hX5NaSAtdP — Sindhnews (@Sindnewspk) May 22, 2020

Flugzeugabsturz über Wohngebiet: Verletzte aus Trümmern geborgen

Durch den Absturz wurden Häuser beschädigt, wie ein Sprecher der Luftfahrtbehörde sagte. Das Militär und die Polizei sperrten das Gebiet rund um das betroffene Wohngebiet Model Colony ab. Verletzte wurden aus den Trümmern eingestürzter Gebäude herausgezogen, hieß es.

Eine Satellitenansicht von Karatschi in Pakistan zeigt den Flughafen und das Wohngebiet Model Colony, über dem am Freitag ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Pakistan International Airway abgestürzt ist. Foto: - / dpa

Der von Pakistan International Airline betriebene Airbus war auf dem Weg von der östlichen Stadt Lahore nach Karatschi, sagte der Sprecher der Fluggesellschaft.

Der Absturz erfolgte nur wenige Tage nach der Entscheidung der pakistanischen Behörden, den Flugverkehr im Inland wieder aufzunehmen. Wegen der Corona-Pandemie sind internationale Flüge in das südasiatische Land noch bis Ende des Monats ausgesetzt. (jkali/dpa/AFP)

Flugzeugabstürze – Mehr zum Thema:

Anfang dieses Jahres hatte ein weiterer Flugzeugabsturz für Aufmerksamkeit gesorgt. Beim Absturz einer Boeing 737 der ukrainischen Fluggesellschaft Ukraine International Airlines in der Nähe von Teheran starben 176 Menschen. Damals führten Raketen zum Flugzeugabsturz. Die USA verhängten daraufhin neue Iran-Sanktionen. Der Iran sprach nach dem Flugzeug-Abschuss von zwei Raketen.