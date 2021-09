Förderverein startet neuen Bauabschnitt am Klosterhaus in Münchenlohra

Münchenlohra. Die Ferien sind zu Ende und zwei Klosterbautage geplant. Auch der Denkmaltag wirft schon seinen Schatten voraus.

Auch im Klosterverein von Münchenlohra enden die Sommerferien. Die Bauaktivitäten am Klosterhaus nehmen wieder Fahrt auf.

Der Verein plant zwei Klosterbautage am 10. und 11. September. Ein neuer Bauabschnitt am Klosterhaus, dem ehemaligen Gutsinspektorenhaus, stehe an, berichtet Norbert Patzelt vom Förderverein. „Wir wollen die Westfassade verputzen und die Wand und ihre Fenster von innen und außen ertüchtigen. So wollen wir beim Bautag die Fenster des Obergeschosses streichen, wollen die Wand des Süd-West-Zimmers mit einer wärmedämmenden Leichtlehmschale ertüchtigen, wollen Lehmputz an der Decke ergänzen und Vorbereitungen für die Elektroinstallation erledigen.“

Dazu werden Mithelfer am Freitag, 10. September, von 15 bis 19 Uhr gebraucht. Wer ein Gerät zum Schlitzen von Wänden hat, kann das gern mitbringen. Ebenso hofft der Verein auf freiwillige Helfer am Sonnabend, 11. September, von 9.30 bis 17 Uhr.

Auch, wer nur wenige Stunden mittun kann, sei herzlich willkommen, betont Patzelt. Außerdem gebe es die Idee, den Eingang zum Keller, „der ja im Zuge des Verputzes der Westfassade irgendwie gestaltet werden muss“, mal zu öffnen und zu erkunden.

Am Sonnabendnachmittag sollen zudem die Aktivitäten am Tag des offenen Denkmals am 12. September vorbereitet werden. Geplant ist, Schilder anzubringen, Aufsteller zu gestalten, Räume von Spinnweben zu befreien.

Am Sonntag, 12. September, beginnt der Tag des offenen Denkmals mit der Andacht um 10 Uhr in der Basilika. Es wird Führungen durch die Basilika geben. Der Verein will Imbissangebote in der Klosterstube reichen. Es sollen Bücher zugunsten der Basilika verkauft werden. Vereinsmitglieder wollen das Bauen mit Lehm erläutern, den Förderverein vorstellen und auch die kleine Knauf-Orgel erklingen lassen.

Einen weiteren Höhepunkt erlebt die Basilika bereits am 26. September. Dann steht um 17 Uhr ein Konzert mit dem Obergebraer Zupforchester auf dem Programm. Es gibt klassische und unterhaltsame Musik für Mandolinen, Gitarren und Blockflöten.