Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Förderzusage für Artern ändert Sömmerdaer Pläne nicht

Drei Millionen Euro soll ein neues Feuerwehrtechnisches Zentrum in Artern kosten. Eingerichtet werden soll es in einem ehemaligen Schulgebäude. 2,7 Millionen Euro stellte das Land für den Umbau zur Verfügung. Innenstaatssekretär Udo Götze übergab letzte Woche den symbolischen Scheck an Kyffhäuserkreis-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). Im Feuerwehrtechnischen Zentrum werden u.a. die Atemschutzgeräte der freiwilligen Feuerwehren regelmäßig überprüft. Auch für die Schläuche und andere Ausrüstung gelten streng festgelegte Kontrollfristen. Die schon seit Jahren in der Kritik stehenden schlechten Bedingungen im auch von Wehren aus dem Landkreis Sömmerda genutzten Feuerwehrtechnischen Zentrum in Artern und sich summierende Transportkosten sowie Ausfallzeiten haben u.a. dazu geführt, dass der Landkreis Sömmerda plant, eine eigene solche Einrichtung zu errichten. Die Förderzusage für Artern ändere an diesen Plänen nichts, betonte Sömmerdas Landrat Harald Henning (CDU) auf Nachfrage dieser Zeitung. Die zuständigen Mitarbeiter des Landratsamtes hätten sich gerade ein solches Zentrum in Nordhausen angeschaut. Am Freitagabend will Henning die Anwesenheit Udo Götzes bei der Übergabe des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 an die Freiwillige Feuerwehr Weißensee nutzen, um beim Staatssekretär das Thema anzusprechen.

Spatenstich in Artern soll am 6. Februar sein.