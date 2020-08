Die Abrissarbeiten vor der Grundschule in Bad Sulza sind beendet und mittlerweile ist ein beträchtlicher Teil des Rohbaus in die Höhe gewachsen. Anstelle der alten Schülerspeisung soll hier bis zum Februar, spätestens aber bis zu den Sommerferien 2021, eine neue Mensa „Am kleinen Weinberg“ entstehen. In etwa 14 Tagen soll der Neubau durch die Firma Radestock aus Hermstedt so weit gediehen sein, dass die Dachdecker mit ihren Arbeiten beginnen können. Bis Oktober sollen nach Ablaufplan dann auch die Fenster eingesetzt sein.