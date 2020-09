Mit einer drastischen Protestaktion belebt der Franzose Alain Cocq die Debatte um Sterbehilfe. Der 57-Jährige leidet schwer unter einer unheilbaren Krankheit, kann sein Bett nicht mehr verlassen und will sterben. Doch weder Frankreichs Gesetze noch Präsident Macron wollen ihm das erlauben. Jetzt will Cocq sein Leben mit mit einem Hungerstreik beenden – und sein Sterben live auf Facebook übertragen.

Von Freitagabend an will Cocq Nahrung, Getränke und lebenserhaltende Maßnahmen verweigern. Mit der Live-Übertragung von Samstag an wolle er die Qualen verdeutlichen, denen er seit mehr als 30 Jahren ausgesetzt sei, so der Bewohner von Dijon.

Alain Cocq: „Ich werde wie eine Gans gestopft“

Cocq leidet an einer seltenen Krankheit, durch die die Arterienwände verkleben, was zu massiven Durchblutungsstörungen führt. Er muss künstlich ernährt werden: „Ich werde wie eine Gans gestopft und all das, um die Decke anzustarren.“ Zuvor hatte er Präsident Emmanuel Macron um Sterbehilfe ersucht, um „in Frieden gehen“ zu können.

Der Staatschef lehnte eine Ausnahme jedoch ab. In einem Brief schrieb Macron: Er stehe „nicht über dem Gesetz“, habe jedoch „tiefen Respekt“ für die Entscheidung des Kranken. Cocq rechnet damit, dass sein Tod innerhalb einer Woche eintreten wird. In Deutschland urteilte das Bundesverfassungsgericht in einem ähnlichen Fall 2018 anders.

Sterbehilfe in Frankreich – Fall Vincent Lambert löste neue Debatte aus

Vergangenes Jahr löste der Fall Vincent Lambert eine neue Debatte über Sterbehilfe in Frankreich aus. Der 42-Jährige lag seit einem Motorradunfall 2008 im Wachkoma, nach einem jahrelangen Rechtsstreit innerhalb der Familie beendeten die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen. Lambert starb im Juli 2019 in der Uniklinik Reims.

Experten und Mediziner forderten daraufhin ein neues Gesetz. Das Ethikgesetz von 2005, das 2016 erneuert und 2018 ergänzt worden war, stoße mit dem Fall Vincent Lambert an Grenzen, hieß es. In Frankreich ist passive Sterbehilfe unter bestimmten Umständen zulässig, Tötung auf Verlangen (aktive Sterbehilfe) ist dagegen eine Straftat. Der EuGH entschied bereits 2015, dass die künstliche Ernährung beendet werden darf. (afp/küp)