Freiheitsstrafe auf Bewährung für Bauunternehmer aus Weimar

Wenn sie auf eine Baustelle kommen, rollt zumindest der Polier mit den Augen. Denn die Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts kosten immer Zeit. Nutzlos sind sie nicht, wie ein Urteil jetzt zeigte. Ein Bauunternehmer aus Weimar wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten sowie 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Bauunternehmer in 32 Fällen Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut hat. Den Sozialkassen sei ein Schaden in Höhe von 649.000 Euro entstanden.

Fünf Jahre dauerten die Ermittlungen der Finanzkontrolle, der Staatsanwaltschaft und das gerichtliche Verfahren. Auslöser war eine Kontrolle durch Zollbeamte im Dezember 2014. Für Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz haben sie das Recht, Geschäftsräume und Grundstücke des Arbeitgebers und des Auftraggebers von selbstständig tätigen Personen während der Arbeitszeit zu betreten. Sie dürfen von den dort Tätigen Auskünfte zu ihrem Beschäftigungsverhältnis und zu ihren Tätigkeiten einholen. Und sie dürfen Einsicht in Unterlagen nehmen.

In der Hauptverhandlung konnte so dem 45 Jahre alten Bauunternehmer unter anderem nachgewiesen werden, dass er von Februar 2012 bis Dezember 2014 mehrere Arbeitnehmer beschäftigte, ohne diese ordnungsgemäß bei den Sozialkassen anzumelden. Der Arbeitgeber führte in dieser Zeit keine Beiträge zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ab. Allein den Sozialkassen entstand Schaden von über 649.000 Euro.

„Hinter einer solchen Summe für die Sozialkassen stehen mehr als zwei Millionen Euro Lohn“, erläutert Kreishandwerksmeister Eckhard Canzler, der selbst Bauunternehmer ist. „Bei aller Vorsicht, weil ich den Fall nicht kenne, gehe ich davon aus, dass die Arbeitnehmer keine Einheimischen sind. Unsere Leute lassen sich das nicht bieten. Und in der Handwerkerschaft ist das auch nicht üblich.“ Der Schaden betreffe aber nicht nur Kassen und Arbeitnehmer, sondern die Allgemeinheit, sagt Canzler. „Solche Leute bilden keine Lehrlinge aus, drücken die Preise und verzerren den Wettbewerb“, so der Kreishandwerksmeister. „Aber es gibt für sie offenbar immer noch Auftraggeber.“

Ende November 2019 stand der 45-Jährige aus Weimar vor dem Amtsgericht Erfurt, weil das Hauptzollamt in Erfurt seinen Sitz hat. Das Gericht verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Die Vollstreckung der Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist rechtskräftig. Für die Firma wurde schon vor längerer Zeit Insolvenz beantragt, mangels Masse aber abgewiesen. Sie ist aus dem Handelsregister gelöscht.