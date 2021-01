Freundeskreis der Bauhaus-Uni hilft mit Corona-Notfallfonds

Weimar. Aus seinem Corona-Notfallfonds hat der Freundeskreis der Bauhaus-Universität Weimar bisher neun Studierende aus sechs Nationen unterstützen können. Das teilte Vorsitzende Christiane Wolf unserer Zeitung mit.

„Momentan geht die Krise in eine zweite, sehr viel kritischere Phase über, und uns erreichen erneut Hilferufe, die wir gerne unterstützen möchten“, berichtet sie von weiteren Anfragen. Weitere Spenden seien deshalb sehr willkommen.

Im Frühjahr 2020 sei die Leitung der Bauhaus-Uni mit einem konkreten Anliegen an den Freundeskreis herangetreten, dem dieser sich sofort angeschlossen und Zusammenarbeit angeboten habe. Aus einem Fonds sollen besonders in Notlage geratene Studierende finanziell unterstützt werden. Dem ging nach Schilderung der Vereinsvorsitzenden ein Spendenaufruf an die Förderer, Alumni und Freunde der Bauhaus-Universität voraus.

Auch mit einer finanziellen Unterstützung des Freundeskreises von 1500 Euro konnten nahezu 10.000 Euro eingeworben werden. Anhand einer einfachen Bewerbung entscheide ein fachkompetentes, ehrenamtlich eingesetztes Gremium der Bauhaus-Universität und des Freundeskreises innerhalb von wenigen Tagen über die Anträge. Diese würden sachgerecht geprüft, und es werden persönliche Gespräche geführt, erläutert Christiane Wolf das Vorgehen. So kommen die eingeworbenen Spenden ohne große Umwege an die Studierenden.

Christiane Wolf hat erfahren, dass viele Studierende und Promovierende durch die Corona-Pandemie in finanzielle Notlagen geraten. Weil sie ihre Nebenjobs beispielsweise in der Gastronomie verloren und/oder ihre Eltern von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder den Wegfall von Aufträgen betroffen seien und sie nicht mehr ausreichend finanziell unterstützen können.

Auch seien Studierende und Promovierende mit Kindern durch die eingeschränkten Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Kitas und Schulen vielfach nicht mehr in der Lage, einem Nebenjob nachzugehen, sollte dieser überhaupt noch bestehen.

Internationale Studierende und Promovierende treffe die Situation besonders schwer, da ihnen nach Auskunft von Christiane Wolf nicht die gleichen Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen wie deutschen Studierenden und sie oft bereits Kredite aufnehmen mussten, um das Studium in Deutschland überhaupt beginnen zu können. Zudem seien Familien, die wirtschaftlich in Not geraten sind, nicht mehr in der Lage, ihre studierenden Kinder zu unterstützen.

Hier effektiv zumindest die schlimmsten Notlagen zu mildern, das haben sich die Mitglieder des Freundeskreis vorgenommen.

Weitere Informationen unter www.uni-weimar.de