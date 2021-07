Seit 150 Jahren steht die Friedenseiche auf dem Kirchplatz in Heringen.

Friedenseiche in Heringen feiert ihren 150. Jahrestag

Heringen. Ein kleines Fest zum Jubiläum soll im September nachgeholt werden.

Heute vor 150 Jahren, am 16. Juli 1871, wurde zu Ehren der Heringer Männer, die aus dem Deutsch-Französischen Krieg heimkehrten, und für diejenigen, die im Krieg ihr Leben lassen mussten, auf dem Kirchplatz eine Eiche gepflanzt. Dieser inzwischen riesige Baum ist Mahnmal gegen Krieg und Völkermord und soll die Bürger und alle Menschen an das Leid und Elend erinnern, was durch Kriege verursacht wird.

„Unsere Eiche wurde schon immer von den Heringer Bürgern als Sehenswürdigkeit, Wahrzeichen und Mittelpunkt der Stadt betrachtet“, berichtet Ortsbürgermeister Roman Arendt (SPD). Seit Jahrzehnten würden sich die Heringer unter der Eiche verabreden, Kinder spielen, oft sei hier auch schon gefeiert worden. Die Eiche habe in Heringen Tradition. Man sei stolz auf „unsere Eiche“.

Arendt blickt auch auf die Auszeichnung mit dem Harzer Naturparkpreis „Liebenswertester Baum des Jahres 2012“ im April 2012 zurück.

Eine Feier zum 150. Jahrestag konnte aufgrund der Einschränkung durch Corona nicht organisiert werden, bedauert Arendt. „Wird aber, wenn es wieder möglich ist, im September durch die Heringer Schützengesellschaft nachgeholt“, verspricht er.