Frischzellenkur für Traditionslokal „Alt-Nordhausen“

Einem der traditionsreichsten Gastwirtschaften Nordhausens steht eine Frischzellenkur ins Haus: dem Lokal „Alt-Nordhausen“ im Altendorf. Schon seit einigen Tagen hatte ein Schild mit der Aufschrift „Wir bauen um für Sie“ für Spekulationen um den Fortbestand des Gasthauses gesorgt. Vielleicht ist manchem noch schmerzlich bewusst, wie das Gasthaus im September 2016 bereits einmal schließen musste, weil ein Pächter nach nur wenigen Monaten hier die Reißleine zog. Doch diese Sorgen sind unbegründet, versichert die aktuelle Inhaberin Sarina Wolf.

Hintergrund der vorübergehenden Schließung bis voraussichtlich zum 15. April sind tatsächlich nur Umbaupläne. Schon in den vergangenen Tagen habe man dafür die Küche vollständig leer geräumt. Und am Mittwoch hätten sich erste Handwerker angesagt, erzählen Sarina Wolf und ihr Mann Volker Nebelung von ihren ambitionierten Plänen: Schließlich soll in den kommenden Wochen nicht nur die Terrasse erneuert werden. Auch im Saal werde sich etwas tun: Frische Auslegware auf den Böden sei ebenso geplant wie eine neue Bestuhlung, blickt Nebelung voraus.

Nach der Sanierung darf sich der Koch zudem auf einen komplett erneuerten Küchenbereich und „flottere Arbeitsbedingungen“ freuen. Heute wichtiger denn je. Der Grund: Mittlerweile lasse sich immer schwerer Personal für die Arbeit in Gaststätten finden, erklärt Nebelung, der auf 30 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken kann. Vor sieben Jahren übernahm seine Frau Sarina Wolf dann die „Kostbar“ in der Kranichstraße und im November 2016 schließlich noch das Traditionslokal im Altendorf. Und Wolf trat damit in große Fußstapfen: Immerhin sei das um etwa 1780 gegründete Lokal das zweitälteste der noch bestehenden Gasthäuser in Nordhausen, wissen beide. „Nur das Gasthaus Zum Socken ist noch älter.“ Hier wird schon seit 1720 Gastronomie betrieben. Diesen Traditionen fühlt sich das Wirtspaar übrigens verpflichtet: Der Schankraum werde daher in seinem urigen Zustand belassen, versprechen beide.