Das Archivbild zeigt Christa Luft im Januar 1990. Sie war die DDR-Wirtschaftsministerin in der Modrow-Regierung.

Nordhausen. IFA-Museum lädt am 11. August zum Vortragsabend mit der früheren DDR-Wirtschaftsministerin Christa Luft ein. Im Blickpunkt steht die Treuhand.

Frühere Ministerin ist zu Gast in Nordhausen

Noch bis zum 11. August zeigt das Nordhäuser IFA-Museum die Sonderausstellung „Schicksal Treuhand – Treuhand Schicksale“. „Inzwischen haben fast 1000 Besucher die Gelegenheit genutzt, um in die Ereignisse rund um die Treuhand einzutauchen, eine Geschichte, die oft auch ihre eigene war“, berichtet Hans Georg Franke, Chef des IFA-Museumsvereins.

Zum Abschluss der Sonderschau plant der Verein einen Höhepunkt. Am 11. August besucht Christa Luft das Museum und berichtet in einem Vortrag über die Ereignisse vor 30 Jahren. Christa Luft, Jahrgang 1938, war damals in der Modrow-Regierung 1989/90 die DDR-Wirtschaftsministerin. Von 1994 bis 2002 war sie direkt gewählte Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Heute ist sie Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und freie Publizistin.

Christa Luft wird über ihre persönlichen Erfahrungen aus der Zeit der größten Vernichtung von Volksvermögen nach dem Zweiten Weltkrieg berichten und Zusammenhänge erklären. Für die Besucher ergibt sich die Gelegenheit, im Gespräch die wirklichen Ereignisse einer Zeit zu erkennen, die die Arbeitswelt der Ostdeutschen so gravierend verändert hat.

Die Veranstaltung findet unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln in der Ausstellungshalle des IFA-Museums in der Montaniastraße von 17 bis 19 Uhr statt.