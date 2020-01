Führerschein-Umtausch: Senioren haben am meisten Zeit

Schon seit 2002 besitzt Renate Hirth einen Führerschein im Kartenformat. Doch auch dieses relativ moderne Plastikkärtchen schützt die Frau aus Heichelheim nicht vor dem Umtausch. Allerdings hat sie noch einige Jahre Zeit dafür.

Europa will bis Anfang 2033 ein fälschungssicheres Führerscheindokument durchsetzen und eine Erfassung aller Führerscheine in einer Datenbank, um Missbrauch zu verhindern. Im vergangenen Jahr wurde dafür auch in Deutschland die Fahrerlaubnis-Verordnung angepasst und ein gestaffelter Umtausch der Führerscheine festgelegt.

Weimars Fahrerlaubnisbehörde hat deshalb jetzt die Fahrerlaubnisinhaber darauf hingewiesen, dass sämtliche Führerscheine umgetauscht werden müssen, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Als erste an der Reihe sind alle Führerscheine im Papierformat (Ost und West). Sie wurden bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt. Wann der Papier-Führerschein konkret zu tauschen ist, richtet sich nach dem Geburtsjahr des Inhabers (Tabelle).

Für die ältesten Führerscheine im Kartenformat läuft am 19. Januar 2026 die Umtauschfrist ab. Sie wurden ab 1. Januar 1999 ausgestellt. Für den Tausch der Plastikkarten ist – anders als bei den Papierdokumenten – das Ausstellungsjahr maßgeblich und nicht das Geburtsjahr des Inhabers. Mit einer Ausnahme.

Zu diesen Ausnahmen gehört Renate Hirth. Sie hat ihren Führerschein zwar im Mai 2002 im Landratsamt Weimarer Land ausstellen lassen und müsste ihn so bis zum 19. Januar 2027 umgetauscht haben. Weil sie aber 1952 geboren ist, hat sie noch 13 Jahre für den Umtausch Zeit. Grund: Der Gesetzgeber hat für alle Fahrerlaubnisinhaber, die vor 1953 geboren sind, die Umtauschfrist bis zum 19. Januar 2033 angesetzt, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.

Die neuesten EU-Plastikkärtchen gibt es seit dem 19. Januar 2013 in Weimar. Sie haben eine einheitliche Laufzeit von 15 Jahren. Damit müssen sie frühestens 2028 getauscht werden.

Weimars Fahrerlaubnisbehörde hat daran erinnert, dass Führerschein-Umtausch nur persönlich vom Fahrerlaubnisinhaber beantragt werden kann. Dafür seien Personalausweis oder Reisepass, der alte Führerschein und ein aktuelles biometrisches Passfoto nötig.