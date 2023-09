Führungswechsel am Anger 1: Neue Leitung für beliebte Einkaufsgalerie in Erfurt

Erfurt. Sie kommt aus Berlin und soll nun die Geschäfte des Anger 1 lenken. Der bekommt eine neue Center-Managerin. Wo sie schon war und wer sie ist, verraten wir hier.

Ab dem 1. Oktober hat der Anger 1 eine neue Chefin. Jennifer Ortlieb wird als Center-Managerin die Einkaufsgalerie leiten. Damit folgt sie Nadine Strauß, welche innerhalb der ECE Marketplaces neue Aufgaben übernimmt.

Jennifer Ortlieb hat nach einem Dualen Hochschulstudium in BWL mit dem Schwerpunkt Handel ihre berufliche Laufbahn als Trainee im Bereich Center Management bei der ECE Marketplaces GmbH & Co. KG begonnen. Auf ihrem Weg konnte sie verschiedene ECE-Center, wie zum Beispiel das Stern Center Potsdam, das Milaneo Stuttgart oder das NOVA in Leipzig kennenlernen. Seit Oktober 2021 ist Jennifer Ortlieb Center Managerin im Ring Center II + III in Berlin.

„Die gegenwärtige Veränderung im Handel ist von vielen Herausforderungen geprägt, aber genau dadurch gestaltet sich unser tägliches Geschäft im Center Management noch dynamischer. Somit ergeben sich Chancen, die zum neu denken anregen und auch zu neuen Ansätzen führen“, sagt Jennifer Ortlieb. Sie freut sich auf die vielen neuen Herausforderungen als Center Managerin im Anger 1 Erfurt und ist gespannt auf die enge Zusammenarbeit mit Kunden, Mitarbeitern, Investoren, Mietern und weiteren Akteuren an ihrem neuen Einsatzort in Erfurt.