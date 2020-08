Fünf aktuelle Corona-Fälle im Landkreis Nordhausen

Fünf Bewohner des Landkreises Nordhausen sind zurzeit an Covid 19 erkrankt. Darüber informierte Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Montagnachmittag. Sämtliche Personen sind in Quarantäne. Der jüngste Corona-Fall stamme vom Wochenende. Der Infizierte sei kein Reiserückkehrer, erklärte Jendricke. Die Infektionsquelle sei bisher unbekannt. Das Gesundheitsamt ermittle im Umfeld des Erkrankten.

Der Landrat geht davon aus, dass das Coronavirus auch im bevorstehenden Herbst ein Thema im Südharz bleiben wird. Er rechne wieder mit steigenden Zahlen. Aber es bestehe kein Grund zur Panik. Nach wie vor zählt der Landkreis Nordhausen zu den Regionen, in denen die Corona-Fälle jederzeit unter Kontrolle sind.