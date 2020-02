Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für das Kinderhaus ging Traum in Erfüllung

Sogar das Ein- und Ausräumen der Spülmaschine macht im Kinderhaus künftig doppelt Spaß. Vom Putzen und Schnippeln des Gemüses und dem Kochen ganz zu schweigen. Denn die Küche ist funkelnagelneu. „Das Wunder ist geschafft“, kann Kinderhaus-Leiterin Ramona Zander noch gar nicht so richtig fassen, dass der langgehegte Traum von einer neuen Küche endlich in Erfüllung ging. Um so herzlichere Dankesworte adressierten sie und Christine Radloff am Dienstag an den Vorstand des Rotary Clubs Weimar. Der hatte die Investition mit dem Erlös des Benefixlaufes in Höhe von 25.000 Euro ermöglicht.

Rund drei Wochen waren für die Komplettsanierung des Raumes und den Einbau der neuen Küche vorgesehen. „Insgesamt sechs Gewerke waren hier zeitweise beschäftigt“, erläutert Holger Dathe, Geschäftsführer der Dathe Innenausbau GmbH. Währenddessen lagerte der Inhalt der alten Küche in mehr als zehn Umzugskisten, mussten das Kinderhaus-Team und die Kinder sich mit einem Provisorium begnügen. Dathe erntete großes Lob für die termingerechte Erledigung sämtlicher Arbeiten und die optimale Nutzung des eher kleinen Küchenraumes. Bis unter die Decke reichen auf einer Seite die hellglänzenden Einbauschränke und bieten viel Stauraum. Raffiniertes Detail: Ein quadratischer Küchenblock auf Rollen dient wahlweise als Arbeitsplatte oder Abstellfläche. „Wir haben so gut kalkuliert, dass sogar noch neue Kochtöpfe gekauft werden konnten“, freut sich Ramona Zander.

„Im September war der Benefixlauf, Anfang Februar ist die Einweihung der Küche, – dass das Projekt so schnell umgesetzt werden konnte, ist bemerkenswert“, finden Frank Simon-Ritz, Präsident des Rotary Clubs Weimar, und Hilfsfonds-Vorsitzender Torsten Montag. Benefixlauf-Organisator Martin Kranz verweist auf den nächsten Benefixlauf am 9. September 2020. Dann sollen das integrative Sportfest und der Benefixlauf im Wimaria-Stadion erstmals zusammen veranstaltet werden. Mit dem Erlös wird wiederum ein Sozialprojekt gefördert. „Wir laufen mit und unterstützen das neue Projekt“, versprach Ramona Zander.