FUNKE Medien Thüringen ist exklusiver Merchandising-Partner der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt

BUGA-Geschäftsführerin Kathrin Weiß (rechts) und Michael Tallai, Geschäftsführer der FUNKE Medien Thüringen, präsentieren die große Auswahl an Merchandising-Produkten für die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt.

Die BUGA findet vom 23. April bis 10. Oktober in der historischen Kulisse der Landeshauptstadt von Thüringen statt. Mit über 3.500 Veranstaltungen auf einem 430.000m² großen Gartenschaugelände erwartet die BUGA Erfurt knapp 1,85 Millionen Besucher.

„Die FUNKE Medien Thüringen steht für kreative und exklusive Lösungen im Bereich Merchandising und Vermarktung. Wir freuen uns mit der Bundesgartenschau in Erfurt eine der größten Veranstaltungen Deutschlands mit unseren Produkten begleiten und mitgestalten zu können“, sagt Geschäftsführer Michael Tallai. „Durch die Zusammenarbeit stärkt die Mediengruppe ihre Position im Media- und Kommunikationsdienstleistungsgeschäft.“

Bleistifte mit Blumensamen in der Kappe, Erfurter Blütenstaub, Buttons, Postkarten und viele weitere Artikel spiegeln die Vielfalt tausender Blumen und Pflanzen wider, die auf dem Petersberg und im Egapark in Erfurt ausgestellt werden. Zu kaufen gibt es die Merchandising-Artikel ab April in allen Servicecentern der Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung sowie an den BUGA-Standorten und ausgewählten Vorverkaufsstellen in ganz Thüringen. Bundesweit sind die Artikel über den Onlineshop unter www.bugashop2021.de erhältlich.

„Unsere Besucher erleben ab 23. April 2021 unvergessliche, besondere Momente auf unserer Gartenschau. Dafür stehen unsere Ausstellungsflächen und die vielen Gartenthemen. Wer nach einem Tag voller BUGA-Eindrücke noch eine besondere Erinnerung mitnehmen oder den Zuhausegebliebenen ein wenig BUGA-Flair schenken möchte, findet im Merchandisingangebot garantiert das Richtige. Die FUNKE Medien Thüringen ist unser Partner mit einem ausgewählten Angebot und bringt in ihren Vorverkaufsstellen das BUGA-Flair nach ganz Thüringen. Wir freuen uns auf eine kreative Zusammenarbeit“, freut sich BUGA-Geschäftsführerin Kathrin Weiß über den Vertragsabschluss.