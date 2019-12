Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Funkwerk AG prüft Abwertung ihrer Beteiligung

Die Funkwerk AG habe am 11. Dezember 2019 völlig überraschend davon Kenntnis erhalten, dass der Vorstand der Euromicron AG am gleichen Tag einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens beim zuständigen Amtsgericht gestellt hat, heißt es aus dem Unternehmen. Funkwerk werde die Höhe der erforderlichen Abwertung der 15,36 prozentigen Beteiligung an der Euromicron AG, die mit 5,8 Mio. Euro in den Finanzanlagen der Funkwerk AG bilanziert ist, prüfen. Die Abschreibung würde das Finanzergebnis und damit den Jahresüberschuss der Funkwerk AG im laufenden Geschäftsjahr belasten, das operative Geschäft jedoch nicht beeinflussen. Die Prognose für Umsatz und Betriebsergebnis bleibe unverändert bestehen.

Demnach erwartet der Funkwerk-Konzern im Gesamtjahr 2019 ein Umsatzplus von etwa 6 Prozent (2018: 82,7 Millionen Euro) und ein EBIT von mindestens 11 Millionen Euro (2018: 11,4 Millionen Euro). Die Funkwerk AG werde die in den letzten Jahren erfolgreiche Unternehmensentwicklung aus eigener Kraft fortsetzen und sich hierbei auf weiteres dynamisches Wachstum in den Geschäftsfeldern Zugfunk, Reisendeninformation, Videosysteme und IoT (Internet of Things) konzentrieren. Sie sei überzeugt, auch ohne die Euromicron AG die Anforderungen ihrer Kunden mit führenden Technologien und hoher Kunden- und Serviceorientierung erfüllen zu können.