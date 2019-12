Musiker Frank Zander (M) verteilt bei seinem 25. Weihnachtsfest für Obdachlose und Bedürftige Weihnachtsgans an die Gäste.

Berlin. Frank Zanders Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose hat in Berlin Tradition. Für 3000 Gäste gibt es ein Festessen und Geschenke. Die Idee macht inzwischen Schule.

Gänsekeule und Schlafsack: Frank Zander feiert mit Bedürftigen

Wenn Sänger und Entertainer Frank Zander in Berlin zur Weihnachtsfeier lädt, lassen sich seine Gäste nicht lange bitten. 3000 Menschen stehen in einer langen Schlange vor der Tür, manche kommen im Rollstuhl oder mit Rollator. Viele haben Gesichter, die verraten, dass ihr Leben alles andere als einfach ist. Zanders Fest für Obdachlose und Bedürftige hat in der Hauptstadt seit einem Vierteljahrhundert Tradition. Es ist inzwischen ein Vorbild für viele andere deutsche Städte und Kommunen.

Engel stehen an der Tür Spalier, Weihnachtsmänner säumen den Weg. Doch Frank Zander ist für viele Gäste ein Fixpunkt. Er schüttelt hier jedem die Hand. Es geht ihm um Respekt, Würde und einen Nachmittag, an dem alles anders ist. Für Menschen, die sonst kaum über die Runden kommen, biegen sich die Tische unter der Last der Geschenke. Sie können sich kostenlos die Haare schneiden lassen. Schließlich sind die Hoteltische festlich eingedeckt - für ein Weihnachtsessen mit Gänsekeule, Rotkohl und Klößen.

Für viele Gäste das Fest des Jahres

„Ohne Frank Zander gäbe es heute noch kein Weihnachtsfest, ein anderer würde keinen Finger krumm machen“, ist ein 58-jähriger Gast überzeugt. Eine Stunde hat er angestanden, um eines der begehrten Einlassbändchen zu bekommen, das soziale Einrichtungen beim Nachweis von Bedürftigkeit abgeben. Für viele Gäste ist es das Fest des Jahres, manchmal das einzige.

Eine 44-Jährige Hartz-IV-Empfängerin ist schon zum dritten Mal dabei. „Man wird hier überhaupt nicht behandelt wie jemand, der von unten kommt“, sagt sie. Geschenke seien ihr selbst nicht so wichtig. Sie nimmt lieber Futter für ihre Katze mit. „Es ist wie Weihnachten hier, weil man sonst alleine ist.“ Sie freut sich auf die Bühnenshow. „Die Karten könnte man sich ja sonst nie leisten.“ Es singt unter anderem Reinhard Mey - und natürlich der Gastgeber selbst.

Größtes Familienfest Europas

An einem Geschenktisch verteilt eine Frau aus dem Erzgebirge Socken, Mützen und Jacken, die Menschen aus ganz Deutschland extra für diesen Tag gestrickt haben. Dann reihen sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und die Politiker Gregor Gysi (Linke) und Renate Künast (Grüne) mit Schürzen an der Durchreiche zur Küche ein. Sie servieren zusammen mit anderen Prominenten wie Moderatorin Carmen Nebel das Festmahl. Einige Gäste möchten nun Selfies mit Promis. Der Moderator spricht vom größten Familienfest Europas.

Gäste sitzen zum 25. Weihnachtsfest für Obdachlose und Bedürftige zusammen. Zu der traditionellen Feier hatte wieder der Sänger und Entertainer F. Zander geladen. Foto: Gregor Fischer/ Foto: Gregor Fischer / dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Videobotschaft geschickt. Sie würdigt die Zeichen der Mitmenschlichkeit, durch die bedürftige Menschen ihren grauen Alltag ein wenig vergessen könnten. Solche Initiativen machten Weihnachten zu dem Fest, das es sein solle: Einem Fest der Nächstenliebe. Die Botschaft stößt bei den Gästen auf ein geteiltes Echo - manche buhen, manche klatschen. Am Donnerstag hatte schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Zanders Engagement in einem persönlichen Brief gelobt.

Möglich machen das Berliner Fest eine Vielzahl von Spendern, darunter auch Firmen und Supermärkte. An Geschenken gibt es neben Süßem Kinderspielzeug, Hygieneartikel und Tierfutter, dazu werden Schlafsäcke und warme Jacken verteilt. Für viele Gäste ist es genau das, was sie brauchen. „Zum Jubiläum war die Spendenbereitschaft noch größer“, sagte Marcus Zander, Sohn des Schlagersängers, der das Fest jedes Jahr mit Hilfe sozialer Einrichtungen organisiert. Was zu viel sei, bekämen die Caritas und die Bahnhofsmission.

