Ganz in Gold und ein Millionenscheck: 24. Nordhäuser Ärzteball mit 500 Gästen

Die den Ball kennen, lächeln, als Heike Werner (Linke) ebendiesen mit einem Wort beschreibt: „legendär“. Vor zwei Jahren feierte die Thüringer Sozial- und Gesundheitsministerin schon einmal mit, am Samstagabend ist sie bei der 24. Auflage des Nordhäuser Ärzte- und Apothekerballs wieder unter den rund 500 Gästen.

Erneut hat sie einen Scheck dabei, nun allerdings nicht über 900.000 Euro wie seinerzeit für die Sterilgutversorgung des Südharz-Klinikums, sondern über 6,1 Millionen Euro, mit denen das Krankenhaus in erster Linie seinen größten OP-Saal in einen Hybrid-OP umbauen will.

„Wir investieren in die Zukunft“, verspricht Geschäftsführer Guido Hage an diesem Abend, der an den Glanz der viel beschworenen „Goldenen 20er“ erinnern will: ein Jahrzehnt, in dem das Insulin entdeckt wurde, Mercedes seinen legendären Sportwagen SSK vorstellte, in dem Nordhausen seine 1000-jährige Geschichte feierte und viele Gäste im Hotel „Fürstenhof“ logierten, erinnert Gastgeber Andreas Peter. Axel Heck, der den „Fürstenhof“ voriges Jahr am Bahnhof wiederauferstehen ließ, dürfte das Motto „Fürstlich im Stil der 20er“ gern vernommen haben.

Wie er mischen sich unter die Mediziner und Apotheker viele Südharzer aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur – der Ärzteball ersetzt für manchen den einstigen Frühlingsball. Dieser Festabend in goldenem Flair bietet Gelegenheit, in Abendrobe und schickem Anzug zu plaudern und zu netzwerken, zu tanzen und natürlich fein zu speisen. Am Büffet locken Entenbrust und Wildlachs, frisch tranchiertes Roastbeef oder Braten vom Jungschweinrücken. Die Bars von „Echter Nordhäuser“ und „Fürstenhof“ warten mit Cocktails auf, Eis-Desserts gibt’s von Brehms. Auch bei der Musik greifen die Veranstalter, das Autohaus Peter und das Südharz-Klinikum, mit Andy Wölk und seiner Band auf Bewährtes zurück. Später heizt DJ Wenke Weber außerdem ein.

Es wird ein langer, grandioser Abend, den als Ehrengäste Ministerin Werner, Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke), Landrat Matthias Jendricke (SPD) und Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) zu genießen wissen. Auch der gesamte Aufsichtsrat vom Südharz-Klinikum um seinen Vorsitzenden Stephan Klante (CDU) ist eingeladen. „Vor einem Jahr, kurz vor der Kommunalwahl, wünschte ich mir, einen konstruktiven Aufsichtsrat entsandt zu bekommen. Dieser Wunsch wurde erfüllt“, dankt Hage.

Der wiederum bekommt viel Lob von Heike Werner: Das Südharz-Klinikum sei ein „sehr guter Partner“. Dass das Nordhäuser Krankenhaus für eine Rekommunalisierung der DRK-Krankenhäuser Sondershausen, Bad Frankenhausen und Sömmerda bereitgestanden hätte, weiß die Ministerin zu schätzen.

Mit dem Verkauf der drei Häuser an den KMG-Konzern ist das Thema vom Tisch – und Guido Hage blickt nach vorn: Im Juni soll es die „1. Nordthüringer Gesundheitswoche“ geben, mit der Patienten, Ärzte, Selbsthilfegruppen und Schüler angesprochen werden sollen. Auch Weiterbildungen sind in diesem Rahmen geplant, ebenso ein Podium mit der Kassenärztlichen Vereinigung, bei dem eine noch bessere Zusammenarbeit von stationärem und ambulantem Sektor ausgelotet werden soll.

Der 25. Ärzteball steigt am 23. Januar 2021 – dann aber nicht mehr im Mercedes-Autohaus. „Im Frühjahr beginnen wir nach 24 Jahren wirklich mit dem Umbau“, kündigt Andreas Peter an. In einem der „neuen Häuser irgendwo an der Halleschen Straße“ aber werde Platz sein.