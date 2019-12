Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gastspiel in Nordhausen: Englisch lernen durch Theater

Unterhaltsam und gut inszeniert waren die Stücke, mit denen Europas größtes professionelles Tourneetheater, das White Horse Theatre, dieser Tage im Herder-Gymnasium gastierte. In englischer Sprache verfasst und auf die Bühne gebracht, machten die Schauspieler Lust auf diese Fremdsprache und boten nicht zuletzt ein Erfolgserlebnis für die Schüler unterschiedlicher Alters- beziehungsweise sprachlicher Niveaustufen.

Entsprechend der Anmeldung konnten die Zuschauer gut verständliche Darbietungen in altersgerechter Sprachgestaltung erleben. Die in London geschriebenen und choreographierten Stücke werden professionell inszeniert und von Schauspielern in ihrer Muttersprache aufgeführt.

Die Stücke thematisierten altersadäquat Alltagsprobleme und stellten so einen direkten Lebensweltbezug für die Schüler der Klassenstufen 6/7, 8/9 sowie 11 dar. Wie gehen die Erwachsenen und vor allem die betroffenen Kinder mit der Trennung der Eltern um? Welche Ängste bewegen beide Seiten? In einer Shakespeare-Adaption wurde hinterfragt, was eine langjährige Freundschaft aushalten kann, wenn sie dadurch in Frage gestellt wird, dass sich beide in das gleiche Mädchen verlieben.

Sehr anspruchsvoll, sowohl sprachlich als auch inhaltlich, veranschaulichten die jungen Schauspieler des Weiteren die Suche nach der eigenen Identität. Die Inszenierung des einzigen Romans des irischen Schriftstellers Oscar Wilde diskutierte, welche Wichtung das perfekte Profil einer Person gegenüber deren Handeln in und für die Gesellschaft besitzt beziehungsweise in welchem Verhältnis dabei Image und Menschlichkeit stehen können – ein Thema, das in unserer modernen Mediengesellschaft nicht zu negieren ist.

Die zwischen 20 und 26 Jahre alten Schauspieler überzeugten jede Klassenstufe durch ihr schauspielerisches Können, den Enthusiasmus und spürbare Freude an ihren Aufführungen. Das flexible Equipment sowie die variablen Bühnenaufbauten unterstützten bewusst und wohl dosiert das Verständnis.

Die Gesprächsrunden nach den Aufführungen nahmen die Schüler gern an. So konnten sie einiges über das Theater selbst sowie die Schauspieler erfahren und Fragen zu den Aufführungen und der Bühnengestaltung stellen.

Heike Roeder ist Lehrerin am Herder-Gymnasium.