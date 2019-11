Die Brandmeldeanlage im Altenpflegezentrum „Haus heilige Louise“ in Dingelstädt wurde ausgelöst. Was ist passiert? Was erwartet die Floriansjünger, die ausrücken, um den alten Menschen zu helfen?

Das Ganze ist zum Glück kein Ernstfall, sondern eine Übung. Allerdings ist die etwas Besonderes. Denn nicht die Einsatzkräfte der Dingelstädter Wehr rücken an diesem Nachmittag mit den Autos aus, sondern 17 Mädchen und Jungen. Sie sind Mitglieder der Jugendwehr. Zwei Tage lang erlebt der Nachwuchs, wie der Alltag ihrer erwachsenen Mitstreiter aussieht. „Es ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen sehen, wie die Praxis ist. Es braucht mehr als nur die Theorie“, meint Jugendwart David Petri. Praxis statt Theorie Er und seine Kollegen haben ein zweitägiges Programm vorbereitet, bei dem die jungen Leute einiges erleben werden. Die Aktion ist aufwendig. Sechs, sieben Wochen dauerten allein die Planungen. Beispielsweise musste mit der Pflegeleitung des Altenheims einiges abgeklärt werden. Schließlich sollten die Bewohner keine Angst bekommen, wenn auf einmal vor dem Haus Feuerwehrautos halten, sich ein Trupp einsatzbereit macht und durch die Gänge läuft. David Petri und der Feuerwehrnachwuchs machen dann genau das, was die Erwachsenen auch tun – sie erkunden unter anderem die Situation, sehen sich Notausgänge, Brandmeldeanlagen und Rettungstreppen an, sprechen mit den Bewohnern, damit die beruhigt sind. Alle sind hochkonzentriert bei der Sache, keiner ist abgelenkt oder nimmt den Alarm nicht ernst. Es läuft wie am Schnürchen. Und doch ist in den Gesichtern der Mädchen und Jungen zu lesen, dass sie erleichtert sind, dass es zum Glück kein Notfall ist. Schließlich hat das Haus Louise 40 Bewohner. Kameradschaft und Zusammenhalt Philipp ist 16 Jahre und seit 2012 bei der Dingelstädter Jugendfeuerwehr aktiv. „Es ist schön, wenn man anderen Menschen durch seinen Einsatz helfen kann. Es geht aber auch um Kameradschaft, Zusammenhalt. Man muss Befehle befolgen, nett und freundlich sein“, sagt er. Der Adrenalinspiegel, verrät der junge Mann, sei ganz schön hoch, das Angebot „cool“. Denn diesmal werde nicht nur geredet, sondern sei Handeln gefragt. Mit dabei ist auch die zehnjährige Lisa. Es mache ihr Spaß, mit anderen zusammenzuarbeiten, in verschiedenen Situationen gefordert zu sein. Dass es um echten Alltag und die Praxis geht, gefällt ihr. „Es ist ganz schön aufregend“, meint das Mädchen und strahlt. Dass sie später einmal in der Einsatzabteilung weitermachen will, das steht für Lisa schon heute fest. Freuen würde das David Petri natürlich, der immer auf der Suche nach Nachwuchs in der Jugendwehr ist und der weiß, dass von zehn Jugendwehrmitgliedern nur einer am Ende in die Einsatzgruppe wechselt. Es gibt viele Herausforderungen Während der beiden Tage sind die Herausforderungen für die jungen Leute vielseitig. So wird zum Beispiel ein Unfall simuliert. Der Unglücksort muss gegen den fließenden Verkehr abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe müssen gebunden werden. Dabei lernt man auch die Handhabung der Geräte. Was der Nachwuchs zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß: Auch mit einem Gebäudebrand und der Suche nach einer vermissten Person wird er es noch zu tun bekommen – mit dem Alltag der Feuerwehrleute. Und nicht uninteressant ist für die jungen Leute auch, dass bei den Aktionen das Deutsche Rote Kreuz mit im Boot ist.